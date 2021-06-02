土耳其總統再度要求央行總裁降息 里拉急貶改寫歷史新低

土耳其總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan) 找央行總裁談話，並重申高通膨環境下必須降息，里拉周二 (1 日) 應聲急貶，改寫歷史新低。

厄多安說，他周一和央行總裁交談話，已經向對方表示，「降息是必須做的」，大概會在 7 月和 8 月採取行動。

此消息在美股盤後時段傳出，土耳其里拉兌美元重貶並改寫日前寫下的歷史低點，一度貶值逾 2%，跌破 8.7 里拉兌 1 美元。

厄多安 3 月裁撤上任後大舉升息的央行總裁，4 月再把四名副總裁其中一名換掉，導致土耳其股匯債市崩跌。他深信高利率會導致高通膨，多次干預央行政策，嚴重打擊央行信譽，導致里拉嚴重貶值。

為了安撫市場，厄多安去年 11 月同意改革，並任命前總裁阿巴爾 (Naci Agbal) 。阿巴爾上台後把基準利率從 10% 調升到 17%，成功提振央行信譽、抑制里拉跌勢，但也在 3 月被趕下台，成為兩年內第三個去職的央行總裁。

當時厄多安隨即任命考哲歐魯 (Sahap Kavcioglu) 擔任總裁，他不只支持降息，也力挺厄多安的看法，認為升息將間接打開通膨的道路。

自阿巴爾 3 月被趕下台至今，里拉累計貶值 16%，而土耳其 5 月的通膨率為 17.1%。

信評機構 Scope Ratings 周二表示，土耳其里拉陷入結構性貶值 (2015 年至今平均一年貶值 17%)，而且國家日益加強干預削弱了里拉的信譽。如果當局遲遲不扭轉政策失誤，土耳其將面臨高通膨和長期收支平衡的結構性問題。