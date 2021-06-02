馬來西亞疫情升溫全面封城 豐田、本田宣布暫時停產

受到馬來西亞疫情升溫政府祭出全面封城影響，日本汽車製造商豐田 (Toyota) 和本田 (Honda) 周二 (1 日) 宣布，兩公司於大馬的工廠將暫時停產。

豐田發言人表示，將從周二開始暫停銷售和生產，且尚未決定何時復產，該公司去年馬來西亞汽車產能約 5.1 萬輛。此外，子公司大發汽車 (Daihatsu) 也將在期間內停產，去年大發汽車東南亞國家總產能約 22 萬輛汽車。

本田發言人則表示，在馬來西亞封鎖期間暫時關閉兩家工廠，兩工廠每年生產約 10 萬輛汽車和 30 萬輛摩托車，預計 6 月 15 日起恢復生產。

馬來西亞總理慕尤丁 (Muhyiddin Yassin) 上周五宣布，馬國將於 6 月 1 日至 6 月 14 日全面封鎖，大部份製造業得以繼續營運，但產能恐下滑。

馬來西亞國際貿易及工業部表示，食品、航空、包裝和印刷、健康醫療、個人護理和清潔用品產業開放封鎖期間營運，不過，生產橡膠手套、電子產品、石化產品產業可保留 6 成人力，而汽車製造商和鋼鐵業者僅准許保留 1 成。。

馬來西亞上周實施緊急封城後，周二新增確診案例 7105 例，已自周六高點 9020 例回落。據約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計，目前總確診人數達 57.94 萬人，死亡人數 2867 人，該國擁有疫苗數量約 300 萬劑。