彭博：亞洲國家疫苗接種率低 刺激經濟靠政府 央行子彈不多

亞洲國家疫苗接種進度緩慢，讓不久前還獨步全球的經濟復甦腳步大亂，也測試著亞洲國家央行的能耐，但大部分國家的政策空間所剩不多。

彭博報導，亞洲國家大多利率已低，刺激經濟主要將仰賴更多政府支出，而央行扮演從旁協助的角色。印尼、南韓和紐西蘭央行本周例行會議，預料維持基準利率不變。印度央行 (RBI) 下個月開會可能保持當前利率水準，但或許會進一步擴大量化寬鬆 (QE)。

Scotiabank 亞太經濟主管 Tuuli McCully 說：「至少以降息這類傳統的政策工具而言，亞洲國家很難有進一步的貨幣政策刺激。預料政府祭出額外的財政刺激，將是拉抬景氣的主要力量。」

亞洲多國確診人數激增，印度無疑是全球新一波疫情的震央，而原本的防疫模範生包括台灣、新加坡最近的確診人數激增，日本疫情持續蔓延，中國染疫人數也再度攀升。

然而亞洲國家的疫苗接種進度相對落後，新加坡約 30% 人口已經施打疫苗，中國比率約 15%，其餘遠低得多。例如台灣不到 1%。

德意志銀行新興市場研究部門主管 Sameer Goel 說：「亞洲區疫苗接種進度緩慢，日益成為拖累經濟的因素，雖然當中開發程度較高的經濟體先前靠接觸者追蹤、快速篩檢和保持社交距離等策略成功防疫，現在卻面臨確診人數激增的挑戰。」

南韓政府已經承諾擴大支出以創造就業，印尼財政部祭出減稅，紐西蘭上周宣布提高社福支出，增幅為一個世代以來僅見。

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