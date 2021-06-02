就業職缺暴增 美國勞力市場已回溫？Fed報告：實際情況比表面糟糕

根據舊金山聯準銀行周一 (31 日) 發表的報告，美國勞動力市場一些指標正出現前所未有的矛盾狀況，暗示勞力市場疲軟的訊號比那些透露供需緊張的訊號更重要。

舊金山聯準銀行納入 26 項勞動力市場的同步指標發現，目前美國經濟復甦過程中，就業市場的健康狀況出現截然不同的訊號，包括職位空缺率高於失業率，勞動力市場短缺，但勞動力參與率低於失業率。

研究人員表示：「由於疫情迫使許多人退出勞力市場，勞動力參與率提供的負面訊號，遠比正面訊號更能解釋現況。整體而言，勞動力市場情勢比某些總體數據顯示的糟糕。」

聯準會 (Fed) 也正在探究美國勞力市場為何如此緊俏，目前企業普遍抱怨招不到人手，然而現階段勞力市場人數仍比疫情前少 800 萬人。

在聯準會矢言對通膨和就業取得實質性進一步進展的目標下，現階段就業市場衍生的問題顯得至關重要，因為這攸關於聯準會是否將收緊超寬鬆貨幣政策。

Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 周二也對勞力市場表示擔憂，她認為美國經濟正在快速復甦，然而數百萬人仍處於失業狀態，目前貨幣政策存在兩面風險。

布蘭納德表示，就業離 Fed 期望目標還很遠，考慮到過去一年可能出現的長期就業成長，如此就業缺口將超過 1000 萬個，預計未來幾個月勞動力市場將進一步取得進展。

另一方面，儘管近期通膨高於短期預期，但估計重啟後通膨的趨勢變化仍保持不變，低而穩定的通膨趨勢將在未來某個時候重新出現。