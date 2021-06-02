人行出手奏效 中間價貶逾 200 基點

美元指數反彈回升，以及中國人行出面阻升人民幣的影響下，周三 (2 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 201 基點，報 1 美元兌 6.3773 人民幣。

本周一 (31 日) 中國人行意外宣布上調 14 年來未調整過的金融機構外匯存款準備金率，一舉將該率由現行的 5% 提高到 7%。人行希望藉由此舉緊縮銀行體系內的美元流動性，減緩人民幣匯率升值壓力。

而在人行推出新政策之下，中國離岸與在岸人民幣連貶兩個交易日，離岸人民幣已經從波段升勢最高點 1 美元兌 6.3477 人民幣，貶至約 6.38 附近。

中國主管機關從發表一系列言論到出手阻升，已使得短線人民幣匯率快速上漲行情戛然而止。不過有外匯交易員稱，中國人行舉動並不會影響外資流入中國的意願，近期新興市場投資基金仍不斷在加碼人民幣資產。

他表示，由於東南亞國家新冠疫情形勢日益嚴峻，這些基金正將大量資金從東南亞市場撤離，轉向人民幣資產避險。光 6 月 1 日，已有不少新興市場投資基金，逾 5000 萬美元資金轉至人民幣資產。

而流入中國市場的資金還不包含全球大型資金管理機構持續加碼中國公債的金額，同時美元持續走貶，使得越來越多量化投資型對沖基金繼續加碼人民幣資產。

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新公佈的數據顯示，截至 5 月 25 日當周為止，受到聯準會延續超寬鬆貨幣政策影響，當周全球投機美元淨空頭增加至 278.9 億美元，較前一周上漲 128.2 億美元，這意味更多投資人認為美元貶勢不會停止，因此擴大對人民幣等非美資產的配置。

截至上午 10:24 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.3792 人民幣，小升 11 基點，升幅 0.01%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣匯率日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.3787 人民幣，升值 25 基點，升幅 0.04%。

