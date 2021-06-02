中國兩部門表態加強原物料價格監管 保障中小企業

周三 (2 日) 陸媒報導稱，中國工信部與市場監督管理總局接連表示，原物料大漲已對中小企業營運造成壓力，未來將加強監測，實行聯動監管，穩定市場預期，降低原物料價格上漲對中小企業帶來的影響，保障中小企業合法權益。

中國工信部認為，原物料價格大幅上揚對下游企業帶來壓力，特別是中小企業多數處於產業鏈中下游，對成本的轉嫁和消化能力較差，因此受到不少衝擊。

工信部將加強監測，配合相關部門察查惡意炒作、哄抬價格的行為，同時推動產業鏈上下游企業建立長期穩定的合作關係，共同因應原物料價格波動風險。

中國國家市場監督管理總局則指出，將密切追蹤原物料價格走勢，加強預警分析，主動採取措施，加強監管並維護市場價格秩序。同時落實中小企業紓困政策，以紓緩原物料價格上漲對中小企業所造成的衝擊。

(圖片: AFP)

近期中國政府大動作壓抑原物料價格，中國發改委等五大部門約談重點企業時明確表態，將密切追蹤監測大宗商品價格走勢，加強大宗商品期貨和現貨市場監管，對違法炒作行為零容忍，持續擴大執法力道。

原物料市場報價已經鬆動，5 月上旬創下歷史新高的多項大宗商品價格紛紛下滑。

截至 6 月 1 日，上海螺紋鋼現貨價為人民幣 5000 元 / 噸，較 5 月最高點大跌 13%。中國國產電解銅現貨報價為人民幣 72033 元 / 噸，較 5 月最高點下挫 5%。

中國電煤採購價格指數 (CECI) 編製辦公室發布的最新一期周報顯示，CECI 沿海指數 5500 大卡(動力煤)、5000 大卡現貨成交價分別為人民幣 896 元 / 噸、人民幣 807 元 / 噸，分別較前一期下降人民幣 63 元 / 噸、人民幣 44 元 / 噸。