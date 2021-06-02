經濟省時又有效率！跑步也能強化關節，注意三個關鍵避免傷膝

文／早安健康編輯部

認為跑步會傷膝蓋的人，通常是著眼於腳步落地時可能對膝關節形成衝擊，再加上看到許多跑者有膝痛的問題，因而認為跑步對關節健康有不利影響，也有不少人認為比起跑步，健走對膝關節來說是一種更加安全的保健運動。

台北醫學大學附設醫院骨科部運動醫學科主任吳家麟強調，對於擁有健康關節的人而言，「跑步並不會增加膝關節炎產生的機會，反而可以從跑步過程中促進軟骨的代謝、強化骨質，進而強化我們的關節」，而且跑步是一種經濟省時又很有效率的運動，「研究資料顯示，跑步 1 分鐘約等於 3～4 分鐘的步行運動」。

至於跑步的方式，吳家麟建議可以步伐小一點，但步頻快一點，「跑步要減少關節壓力，跟膝關節的彎曲度很有關係，所以不要跨太大步，這樣膝蓋在彎曲、伸直的過程中，帶給膝關節的壓力就不會那麼大」，踩飛輪、騎腳踏車也是同樣的道理。

這樣跑，還是可能傷膝蓋！

●初學者要是體重過重，就不建議跑步，因為膝蓋會承受很大壓力，建議先從踩飛輪開始；踩飛輪時，膝蓋是屬於間歇性的壓力，不是持續性的壓力，造成的負擔相對較小。

●跑高低坡、跑山、越野跑，因為上坡、下坡就跟上下樓梯一樣，尤其下坡阻力很大，經常有人是在上下山的過程中造成膝關節軟骨破裂。

●短時間內加長跑步距離，有些人很久沒跑了，突然間要跑步，以為自己體能可以，就在短時間內一直加距離，很容易造成骨頭、肌腱、韌帶強度不夠，甚至可能產生疲勞性骨折，因此如果想要增加跑步的距離，最好還是要以循序漸進為原則。

原文引自：跑步強化骨質、促進軟骨代謝！注意這件事就不傷膝蓋

來源：《早安健康》6 月號

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