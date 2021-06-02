靈活但不穩定，肩關節最怕「過肩運動」！醫師提醒記得強化這處

文／早安健康編輯部

「肩關節連接我們的上半身跟手臂的動作，對於整個上肢運動非常重要，要做一些劇烈運動像是投球、游泳，肩關節都扮演很重要的角色」，台北醫學大學附設醫院骨科部運動醫學科主任吳家麟說。

靈活但不穩定的肩關節，最怕「過肩運動」，健身風氣盛行也意外地使肩關節傷害變得普遍，依據吳家麟的觀察，「自從很多人開始上健身房，為肩關節不適前來就診的病人變得非常多；大家健身常會做一些反覆舉重的動作，肩膀承受很大的壓力，經常造成肩盂唇破裂、旋轉肌腱破裂，也可能進一步導致習慣性脫臼。」

對於有健身習慣的朋友，吳家麟認為要循序漸進，也要注重姿勢，「做完動作會異常疼痛或痠痛就要小心，雖然肌肉肥厚需要不斷損傷再修復，但是過度受傷到後來就會變成傷害」。

吳家麟也建議運動要適量，頻繁做過肩運動時，感到痠痛不適要稍微休息，此外要強化周邊肌肉如三角肌，「否則壓力容易集中在旋轉肌腱、肩關節，久而久之就可能旋轉肌腱破裂或肩關節退化，造成生活上的不便，也無法再繼續運動」

啞鈴前平舉

STEP1 站姿或坐姿皆可，背部挺直，眼睛自然看向前方。雙手各持一個啞鈴，手背朝前方，手臂自然垂下。

STEP2 雙手同時緩緩抬起，抬高到與肩膀水平時，停留 1～2 秒再緩緩放下。

POINT：如果只是利用慣性把手往前甩，連身體也搖搖晃晃，不僅沒有鍛鍊肌肉的效果，還可能造成肌肉拉傷或腰椎傷害，因此要用輕一點的啞鈴，抬起、放下的速度也要放慢。

原文引自：重訓風氣讓肩關節傷者劇增！醫：練對三角肌別讓肩關節退化

來源：《早安健康》6 月號

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