〈報稅看這裡〉列舉醫藥費用扣除額看仔細 並非醫療院所單據都能報

每年申報綜所稅，在列舉扣除額上難免容易混淆，會計師提醒，並非所有醫療院所開立的收據全都能列舉醫藥費用扣除額，舉例來說，附設在醫院轄下的護理之家，其服務性質即非醫療行為，因此無法列為醫藥費用扣除額。

很多人在申報醫療費用列舉扣除扣時，多半會以為只要是醫療院所開立的收據，就可全數列舉醫藥及生育費扣除額，但 KPMG 安侯建業健康照護及生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞醫師提醒，雖是某某醫院所附設的護理之家，但性質並非醫療機構，且照護服務而非醫療服務，因此無法拿來列舉為醫藥費用扣除額。

KPMG 安侯建業稅務投資部協理楊華妃補充說明，如果是公立醫院、全民健康保險特約醫療院所附設護理之家或月子中心等出具之收據，僅有因病就醫所發生之醫藥費 (醫療) 支出，才能列報醫藥及生育費扣除額。

如果是家身心障礙領有身心障礙手冊或身心障礙證明的親屬，則可在綜所稅申報時，列報原本就有身心障礙特別扣除額 20 萬元，而以往列舉扣除醫療費用支出時，僅限於列報因病就醫所發生之醫療支出。

KPMG 表示，自 108 年度起，綜合所得稅時修正所得稅法第 17 條，新增長期照顧特別扣除額，只要納稅義務人、配偶或受扶養親屬符合衛生福利部公告須長期照顧的身心失能者，無論是否聘僱外籍看護工、入住長期照顧服務機構或由家人自行照顧，只要檢附符合資格之證明文件，每人每年可定額減除 12 萬元。

KPMG 表示，長照扣除額與身心障礙特別扣除額「可以同時使用」，兩者扣除額合計，等於一人就有 32 萬元可以列報扣除，但要注意的是，長照扣除額設有排富條款，如果是適用稅率在 20% 以上、股利及盈餘按 28% 分開計稅、基本所得額超過 670 萬元者，都是排除適用長照扣除額的對象。