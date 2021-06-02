美高收債創新高 如何美利再現？

隨著疫苗施打與疫情高峰過去，美國逐步走出新冠肺炎衝擊，隨著升息聲浪放大，對於高收益債券基金，升息將是毒藥還是萬靈丹？瀚亞投資提出 4 大 QA，解答高收益債市前線觀察。隨著疫苗施打與疫情高峰過去，美國逐步走出新冠肺炎衝擊，隨著升息聲浪放大，對於高收益債券基金，升息將是毒藥還是萬靈丹？瀚亞投資提出 4 大 QA，解答高收益債市前線觀察。

美國聯準會（FED）近期釋出縮減購債的可能性，加上 4 月美國通膨率高於預期，升息聲浪開始湧現。瀚亞投資表示，歷史經驗顯示，升息期間有利高收益債表現，尤其市場規模大、殖利率較高的美元高收益債券可望成為資金追捧對象；而投資首選推薦：瀚亞投資 - 美國高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）。

Q1. 升息是高收益債券生機？還是危機？

回顧聯準會 2013 年宣布縮表計畫，高收益債券價格呈現先跌後漲；在 2015～2017 年升息循環當中，高收益債券價格上漲 37%，顯示美國公債殖利率彈升，反映出經濟基本面良好，企業獲利跟償債情況佳，自然激勵高收益債券市場表現；此外，經濟復甦，違約率自然也將逐步走弱。

從利差角度來看，利差已經自 2020 年高點（1,009 點）大幅收斂，迄今約 328 點，預期利差將維持低檔；殖利率方面，目前美元高收益債相對具有吸引力，殖利率達 4.74%，高於環球高收益債殖利率為 4.62%、新興美元債殖利率 4.42%，而歐洲高收益債券殖利率僅有 2.93%。

Q2. 布局高收益債市，如何掌握收益機會？

整體來看，高收益債券市場表現優於投資等級債，預期在當前低利率環境、企業基本面持續改善下，可望支撐高收益債券價格表現，並持續吸引國際資金流入。

另外，近幾年許多墮落天使的加入，也提升了高收益債券的整體信評，更提供不同投資機會。

瀚亞投資指出，看好美元高收益債的短存續期間優勢，假如未來美國啟動升息，帶動美國公債殖利率持續走升，高收益債基金表現可望持續優於其他固定收益商品。

Q3. 績效見真章，投資團隊如何超前部署？

今年以來美國高收益債利差持續收斂，年初迄今收斂近 60 個基本點，回到 2018 年第四季以來低點。

以債券表現來看，信評較低的表現較佳，如 CCC 以下、B、BB 級今年來都上漲。本基金近一年來加碼較低信評債種，順利掌握市場反彈行情，另降低投資級債（BBB 級）部位，獲利了結。

Q4. 美國高收益債券基金為何選擇瀚亞？

今年 5 月高收益債指數走勢創歷史新高，帶動相關基金表現。以瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 - 美元（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）為例，近期基金淨值今年 5 月創成立以來新高，5/25 達 19.10。

基金投資組合鎖定市值最大、流動性最高的美國高收益債市，聚焦美國為主、美元計價的高收益債券標的，且信評為 BB + 級或以下債券；產業配置則加碼能源、媒體公司，投資組合債種靈活調整，能快速因應市場變動。

基金亦具備包括美元、澳幣避險、南非幣避險及紐幣避險不同貨幣級別，另有月配息、穩定月配息等多元選擇，適合偏好配息債券基金，或推薦給長期投資人作為資產配置的常態性標的。

資料來源：瀚亞投資，Lipper，基金績效統計至 2021/4/30，原幣計價。淨值走勢係自基金成立以來期間 2005/8/28~2021/5/28。

瀚亞投資基金為瀚亞投資（Eastspring Investments）旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律成立之投資股份有限公司且符合變動投資資本之資格者，並指定瀚亞投資（盧森堡）股份有限公司擔任其基金管理機構。瀚亞投資基金（以下統稱「本基金」）經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。瀚亞投資基金（以下統稱「本基金」）經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金及新興市場國家之債券型基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金最高可投資基金總資產 30% 於美國 144A 債券，新興市場債券基金最高為 15%，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。



本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險，本基金配息政策及投資風險揭露於基金公開說明書。若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元之外的貨幣 如澳幣、紐幣、南非幣 申購及贖回時，其匯率波動可能導致股東投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯曝險，該級別仍將承擔損益結果。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意，有關子基金中不同之貨幣級別，某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值產生不利影響，因各級別並非獨立的投資組合，實際投資利率以及匯率需視實際匯率為準，避險策略之利得或損失將視兩國之市場利率利差而定，將隨市場利率波動而變化，並非獲利之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金配息組成項目揭露於本公司網站。

有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：基金資訊觀測站: http://www.fundclear.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司: http://www.eastspring.com.tw 或於本公司營業處所: 台北市松智路 1 號 4 樓，電話:(02)8758-6699 索取 / 查閱。瀚亞投信獨立經營管理。