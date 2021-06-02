國泰金攜手新創業金融實驗 第二期聚焦三大主題拚落地

疫情時代下，國泰金控 (2882-TW) 今 (2) 日舉行線上記者會宣布，第一期「國泰金融創新實驗室」成功創造近 7 成的概念性驗證完成率，為持續加速集團轉型動能，國泰金第二期計畫正式啟動，今年聚焦 AI 身分認證等三大主題，攜手全球 15 家潛力新創業者，且此次有台灣新創首度入選，共同推動金融科技落地。

國泰金融創新實驗室由國泰金控數位數據暨科技發展中心攜手國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險等子公司組成，2019 年啟動第一期實驗，第二期的部分，歷時 2 個月從全球 800 多個團隊中嚴選出 15 家頂尖新創企業，共同推動 10 項金融科技的概念性驗證（PoC，Proof of Concept）。

今年除了全球海選規模更大之外，雀屏中選的 15 家新創企業橫跨歐美亞三洲，當中更有 4 個台灣新創團隊首度入選，包括：聚焦 AI 身分認證的 AuthMe（數位身分）、提供法律科技解決方案的 Lawsnote（七法）及醫療科技新創雲象科技與長佳智能。

其他入選團隊則包含來自美國的 Accern、Agolo、Arterys 、AxiomSL、Primer；來自新加坡的 BCT；來自英國的 FundApps、Refinitiv；來自加拿大的 NuraLogix；以及來自西班牙的 Raven Pack 和來自波蘭的 Vintom。

國泰金控資深副總經理孫至德表示，「國泰金融創新實驗室」計劃起跑以來，以集團角度統整需求，藉由數數發中心與子公司緊密合作與推動，今年擴大招募管道，更廣泛地接觸及嚴格評選，以「AI 身分認證、健康生態圈及投資管理」三大主題，進行創新技術落地實證，加速集團數位轉型。

國泰金控各子公司已與入選的新創企業啟動為期半年的 PoC，正值疫情嚴峻期間，媒體關切是否有在後疫情時代可發揮的 PoC？國泰金表示，與 AuthMe 的合作，就是探討在後疫情時代及數位變革下，傳統的確認客戶身分流程能否被優化，雙方將透過 e-KYC 證件驗證與生物辨識等技術，以非實體接觸的方式，讓客戶快速核對證件與身分。

國泰人壽與 NuraLogix 的技術驗證則預計應用於健康促進與管理，雙方將運用遠程光體積描記圖法（rPPG）技術，讓客戶不需穿戴裝置，也能透過手機鏡頭即時偵測生理、心理、疾病風險等健康狀況，協助客戶提升健康意識，各項專案預計年底發表驗證成果。

此外，為讓更多同好在疫情期間不斷吸收創新新知，國泰金控表示，該公司亦於本月推出金融業首個以金融創新為主軸的 Podcast 頻道「國泰金融創新關鍵勢」，邀請業務端、專家學者分享金融科技最新發展趨勢、國內外實戰案例，以及國泰金融創新的現在進行式，節目推出 24 小時內即攻破 Apple 科技類排行榜第一名。