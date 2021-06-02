〈國內疫情升溫〉龍巖加碼再送營養餐盒 為第一線醫護人員打氣

疫情持續擴大，龍巖 (5530-TW) 繼捐贈 300 萬元作為新北市政府防疫基金後，今 (2) 日起每天準備 200 份營養均衡的餐盒由專責同仁親送台大醫院，用更多具體的行動力挺醫護。

龍巖已在 5 月底率先以「龍巖慈善基金會」名義捐贈 300 萬元作為新北市政府防疫基金，增設篩檢站並補助第一線醫護與警消人員的相關資源。

龍巖李凱莉董事長表示，這幾日看到每日確診人數不斷攀升，各大醫院的醫護人員相信都是異常忙碌，龍巖除了捐款表示心意外，希望能運用集團的資源給予更多實質的幫助，因此，特別請阿吉師主廚評估規劃客製化的營養餐盒，為第一線醫護人員的加油打氣。

龍巖指出，近期每日確診人數不斷攀升，身處抗疫最前線的醫療人力工作量大增，恐無暇顧及自身的健康和營養需求，體恤站在第一線醫護人員的辛勞，龍巖今天起每天準備 200 份營養均衡的餐盒，由專責同仁親送至近來因收治疫情確診患者而量能緊繃的台大醫院，希望能讓抗疫第一線的醫護人員享用美味營養的餐食。

龍巖指出，上月剛剛獲得「亞太十大青年菁英名廚 - 金獎」的暱稱「阿吉師」蕭偉吉主廚，龍巖數年前從台北五星級飯店延攬其團隊成立員工餐飲部專職為同仁備餐，從食材來源、烹煮方式、衛生管理和健康美味都嚴格控管品質

此外，負責運送餐點的同仁也會做好防護措施，佩戴口罩、護目鏡、手套等，送餐前後均會進行清潔消毒，以確保食品安全。每份餐盒上均會附上暖心小卡，為醫護人員加油打氣。