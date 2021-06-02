BRC：英國經濟重啟 物價成本恐進一步升高

根據英國零售聯盟 (BRC) 的數據顯示，英國 5 月物價創下新冠肺炎疫情爆發以來最小跌幅，部分原因是隨著防疫解封，消費者購買更多衣服和鞋子。零售商認為物價的壓力將在 2021 年底可能會進一步上升。

BRC 在週三公布數據顯示，5 月的商店物價指數僅較去年同期增加 0.6%，創下 2020 年 2 月以來最小跌幅，4 月則是年減 1.3%。

BRC 的商店物價指數通常顯示物價的年度增減幅度，包括更廣泛的商品和服務，與英國央行制定的消費者價格指數 (CPI) 不同。

BRC 表示，由於社交限制放寬，人們重新前往酒吧和餐廳聚會，英國購物者在 5 月份也更熱衷於新衣服和鞋子上的消費。而疫情相關的供應鏈中斷，也推高了家具和電器產品的成本。

BRC 執行長 Helen Dickinson 表示，今年底物價可能會更廣泛地上漲。全球食品價格現在出現 7 年來的新高，自 2019 年以來，航運成本增加了兩倍，大宗商品出現漲幅，零售商的成本壓力正在增加，她預期相關成本將在今年晚些時候浮現。

Dickinson 也說道：「零售商可能被迫將一些成本轉嫁給他們的客戶。」

據研究機構 GfK 在週五 (21 日) 公布的調查數據顯示，隨著英國防疫封所限制緩解，消費者的樂觀情緒持續增強，英國 5 月消費者信心指數升至 - 9，創下去年疫情爆發以來的新高。

消費者對未來 12 個月經濟前景的樂觀程度也上升了 15 個百分點，另外，衡量消費者是否願意進行大筆購買的指標也提升了 5 個百分點。