美最快周四公布8000萬劑疫苗分配 薛瑞福：應優先供貨台灣

美國最快可望在周四公布與全球共享的 8000 萬劑疫苗如何分配，6 月底前展開配送，曾任美國國務院印太助理部長的薛瑞福 (Randall Schriver) 發表聲明提出三個理由，呼籲拜登政府特別考慮供貨給台灣。

薛瑞福目前為美國智庫「2049 計畫研究所」主席，他周三 (2 日) 透過 聲明 表示，雖然所有盟友和夥伴國都應該優先納入共享名單，但台灣值得特別考慮，這不只是基於「台灣關係法」下美國的義務，還有以下三個理由：

首先是台灣面臨格外艱難的政治阻礙，薛瑞福表示，中國從各方阻止台灣取得疫苗，包括譴責提供援助的美國盟友，到阻撓已經進入最後階段的採購合約。

第二，台灣面對疫情特別脆弱。薛瑞福說，台灣地狹人稠，加上無法取得世界衛生組織 (WHO) 等國際組織的資源，亟需在疫情進一步擴大之前廣泛接種疫苗。

最後，台灣曾在美國爆發疫情之初伸出援手。薛瑞福指出，台灣在美國醫療物資極度短缺的時候，很快動員資源提供防護設備。因此他敦促拜登政府做出回應，在台灣關鍵時刻伸出援手。

美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 同日表示，拜登政府已經擬定疫苗共享計畫細節，最快周四宣布。他重申美國將與 COVID 疫苗全球取得機制 (COVAX) 合作，依據實際需求而非政治因素分享。

美國 4 月宣布這項疫苗外交計畫，共享的疫苗包括至少 2000 萬劑的輝瑞 / BioNTech(BNT)、莫德納 (Moderna) 和嬌生 (J&J) 疫苗，以及原本就承諾釋出的 6000 劑阿斯特捷利康 (AZ) 疫苗。

美國國際開發署 (USAID) 署長鮑爾 (Samantha Power) 5 月底在國會作證時表示，美國可能由 COVAX 分配共享的 75% 疫苗，保留其餘 25% 透過雙邊機制直接提供美國選定的個別國家，不過實際比率仍有變數。