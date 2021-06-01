〈國內疫情升溫〉陳時中：明公布大規模疫苗接種計畫 自費者擬可選廠牌

國內今 (1) 日新增 262 例本土個案，另有校正回歸 65 例，總計 227 例，確診個案中新增 13 例死亡。指揮官陳時中表示，校正回歸本土個案已相當少，考慮將不再公布，此外，指揮中心規劃開放讓自費民眾可自由選擇疫苗廠牌施打，6 月底前將有 200 萬劑運抵台灣，明 (2) 日將會公布大規模接種計畫。

目前我國已取得 AZ、莫德納疫苗，佛光山所屬的國際佛光會也將捐贈最多 50 萬劑的嬌生疫苗，鴻海創辦人郭台銘透過永齡基金會完成遞件申請，預計購買 500 萬劑 BNT 疫苗，考量疫苗效力、副作用各有差異，陳時中首度透露，指揮中心正在規劃開放自費接種民眾可自選疫苗廠牌。

指揮中心今天公布 26 萬劑 AZ 疫苗配送狀況，台北市獲配 5.4 萬劑最多，其次為新北市 3.9 萬劑，陳時中表示，希望盡速達到防疫人員全面接種目標，接下來，6 月底之前預計會收到 200 萬劑疫苗，將努力讓疫苗來台、加速施打，指揮中心已做好大規模施打計畫，明天將會對外公布。

根據統計，今天新增的所有本土個案共 327 例，以新北市 166 例最多，其次為台北市 87 例，桃園市 23 例，彰化縣 12 例，台中市 10 例，基隆市 8 例，宜蘭縣 5 例，嘉義縣 4 例，花蓮縣、台東縣各 3 例，苗栗縣 2 例，台南市、澎湖縣、高雄市及新竹縣各 1 例。

此外，今天新增 13 例新冠肺炎死亡個案，共計男性 10 位、女性 3 位，年齡介於 60 至 80 多歲。全台累計死亡個案達 137 例。

近來新冠確診校正回歸個案逐漸減少，今天新增 65 例為 31 例男性、34 例女性。陳時中表示，校正回歸案例已相當少，對整體疫情影響較小，考慮不再公布校正回歸數量。根據統計，目前剩下約 6400 多筆，預計這兩天可全數完成上傳。