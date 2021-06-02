迅得5月營收3.8億元 創10個月來新高 6月將再成長

PCB 及半導體自動化設備廠迅得機械 (6438-TW) 接單及出貨量大增，迅得今 (2) 日公布 5 月營收 3.8 億元，為 10 個月來新高，月增 8.77%，年增 27.73%，累計前 5 月營收為 17.57 億元，年增 41.11%，由目前迅得接單來看，今年營收可望向上突破 40 億元、創新高。

迅得目前以 IC 載板客戶需求旺盛，總經理王年清指出，迅得 2021 年營收將有高成長表現，部分訂單更已排到明年交機，半導體應用設備比重，將在今年下半年大幅提高到 2 成。

迅得今年首季稅後純益 1.21 億元，季減 14.18%，年增 2.61 倍，每股純益為 2 元。

迅得 5 月營收 3.8 億元，月增 8.77%，預估第二季的營收將逐月攀高，同時，下半年進入半導體設備交機旺季，上半年半導體設備占比為 15%，下半年將進一步擴大到 20% ，有助下半年獲利提升。

王年清指出，今年由於 PCB 廠擴充載板產能，受惠客戶端強烈需求，全年營收可望高度成長，且由於 PCB 廠因應明年客戶端預訂產能，也一再下訂設備長交期訂單，迅得目前接單，部分交期已看到 2022 年。

迅得去年盈餘分配，將在 7 月 12 日除息交易，原決議每股配發現金股利 4.3 元，由於迅得發行新股 1227 張取得聯策科技 9.96% 股權，迅得股本因此增加約 1.9%，加上可轉債轉換增加股本，預估屆時除息每股配息仍可在 4 元之上。