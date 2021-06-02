〈國內疫情升溫〉飯店住宿慘淡 君品、台北亞都暫停客房業務

由於國內疫情蔓延，觀光業頓失過去一年支撐部分營運動能的國旅客，今 (2) 日傳出北市部分大型飯店業者暫時停止客房營運，包括雲品 (2748-TW) 旗下君品酒店，以及亞都 (5703-TW) 旗下台北亞都麗緻，不過，晶華 (2707-TW) 旗下台北晶華、六福 (2705-TW) 旗下台北萬怡均維持住房業務正常營運。

君品說明，因配合政府防疫政策，暫停客房部營運至 6 月 14 日，不過，客房部仍有同仁在現場值班處理事務，而館內 3 間餐廳雲軒、雅意和頤宮維持正常營運，以雲朗選物提供外帶、外送餐點，館內知名菜色如片皮鴨四吃、雲軒活龍蝦與冷凍湯品，持續熱銷中。

而亞都麗緻則表示，客房和館內餐廳全面暫停營業至 6 月 14 日，線上餐飲不受影響。

晶華則說明，由於台北晶華有長住客，目前還有約 10% 的住房率，因此不會跟進也不會關閉樓層。

而晶華旗下捷絲旅位於雙北市的各分館中，除了台大尊賢館因裝修休館，西門館作為警消醫護加油站，住房率約有 50-60%，林森館則作為防疫旅館，三重館也響應新北市政府政策，提供警消醫護休息服務。

寒舍 (2739-TW) 旗下寒舍艾美和台北喜來登均表示，住宿維持正常營運，館內餐廳僅提供外帶服務。

六福萬怡目前餐廳配合政府防疫全面轉以外送服務為主，住房則維持正常營運。