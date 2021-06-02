特斯拉：每年預計向澳洲採購10億美元以上電池原料

特斯拉 (TSLA-US) 董事長 Robyn Denholm 表示，考慮到澳洲礦業的可靠性與負責任的生產實踐，預計特斯拉每年將向澳洲採購至少 10 億美元的電池原物料。

Denholm 周三出席澳洲礦業委員會的活動時表示，隨著電動車電池供應鏈的發展，加上綠色能源時代的到來，擁有豐富電池生產原料的澳洲有望從中獲益。

Denholm 預計，未來特斯拉在澳洲礦產上的支出將成長至每年 10 億美元以上。目前，特斯拉有四分之三的鋰礦和超過三分之一的鎳礦為澳洲進口。

「澳洲礦業公司確實享有良好的聲譽、豐富知識和專業精神，且越來越受到關注 ESG 趨勢的製造商青睞。」Denholm 認為，作為氣候變遷相關大宗商品的主要出口國，澳洲可望成為全球重要的氣候變遷解決方案供應商。

上述消息符合拜登政府的最新計畫。《路透社》此前引述知情官員報導，拜登計畫自盟國進口電動車生產所需的多數金屬原物料，於國內加工製成電池零件，澳洲、加拿大和巴西預計將從中受惠。

數據顯示，今年澳洲鋰輝石 (Spodumene) 出口額預計將達 10 億澳元 (約 7.73 億美元)，鎳礦出口額預計將達 40 億澳元。