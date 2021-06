傳奇投資人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 表示,美股 SPAC 與科技股的多頭趨勢,很可能已經到頂,因為目前的股價處於歷史高點,且投資人情緒還極度樂觀,這對市場來說是不利的。

投資機構 GMO 創辦人葛拉漢在一場線上研討會上大膽預估:「我認為在接下來幾個月裡,市場一些部分可能出現崩坍。」

先前葛拉漢也曾在今年 1 月時,發表了一篇名為《等待最後一支舞》(Waiting for the Last Dance) 的信中表示,投資者在歇斯底里的投機行為下,股票正在遠離合理價格,甚至聯準會 (Fed) 也無法阻止。

葛拉漢表示,目前股市正加速偏離基本面,再加上越來越瘋狂的市場投機情緒,他作為一名市場歷史學者,已經更相信這是一場泡沫末期。

但值得注意的是,近年來葛拉漢已成為美股的知名唱空者,GMO 旗下投資人也紛紛放棄撤資離去,截至去年 12 月 31 日,GMO 旗艦基金管理約 66 億美元資產,這對比 2015 年的管理規模來看,是大減一半以上。