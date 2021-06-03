微軟宣布 新版Windows將於6月24日登場

微軟 (MSFT-US) 週三 (2 日) 表示，「下一代 Windows」將於 6 月 24 日美東時間上午 11 點線上發表，一週前微軟執行長 Satya Nadella 曾表示將為開發者和創造者對 PC 運作系統做出重大改進。

Windows 是個人電腦的主要操作系統，在微軟營收總額中佔比 14%，自 2015 年首次推出 Windows 10 操作系統以來，微軟每年都會進行兩次更新。

在微軟宣布不再推出 Windows 10X 後，Nadella 上週發表了上述關於 Windows 的評論。

該系統最初是為了雙螢幕設備所設計，例如被推遲的 Surface Neo。微軟隨後聚焦單螢幕的 PC，例如筆電用的 Windows 10X，但在 5 月 18 日該公司表示，「我們不照原訂計畫，在今年將所謂的 Windows 10X 產品推向市場，而是利用迄今的經驗，加速將關鍵的 10X 基礎技術整合到 Windows 和產品的其他部分。」

微軟上個月宣布的 Windows 10 最近期更新只有一點點變化。

科技新聞網站 Windows Central 2 月份報導，微軟正在開發代號為 Sun Valley 的 Windows 更新，有著更現代的外觀、開始選單等小組件採圓角設計。該網站也提到，微軟可能改造其 Windows app 商店，讓開發者可以使用第三方商務系統，同時也推出 Sun Valley 的更新版。

根據微軟發出的媒體邀請函，該活動將於美東時間上午 11 點線上舉行，且除了 Nadella 將在場，微軟產品長 Panos Panay 也將與會，而 Panos Panay 負責微軟的 Surface 設備。