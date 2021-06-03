看好油價 新興市場債還能這樣買

受到聯準會與歐洲央行採取寬鬆與超低利率政策影響，從公債到高收益債券，各類債券殖利率都遠低於過往。在更加重視債券 CP 值的當下，除了傳統熟知的債券類別外，波斯灣阿拉伯國家所發行的債券（分別為沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特、卡達、阿曼與巴林，以下簡稱海灣阿拉伯），受惠於居高不下的油價，是偏好配息的另一選擇。

1. 傳統債券外，波斯灣阿拉伯債券吸引力更高

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林債券系列指數，資料日期: 2021/6/1。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

利率與存續期間，是投資債券最重要的兩件事。尤其是聯準會很可能即將開始討論縮減資產購買計畫，未來利率升高的機率與潛在幅度都在增加，存續期間宜短不宜長（以避開潛在債券價格下跌）。若比較傳統債券類別，可發現美國高收益債券與全球高收益債券享有較高平均票息與較低存續期間的優勢，而這也是為何我們一直更看好高收益債券的原因（殖利率屢創新低，高收債怎麼買？）。但除了高收益債券外，波斯灣阿拉伯國家發行的債券除了平均票息與高收益債券相似外，存續期間卻更低，CP 值更高。

2. 發行集中於政府與少數產業，短期風險低

除了平均票息與存續期間外，發行主體與其違約風險同樣是投資時不能忽略的重點。波斯灣阿拉伯國家政府與企業發行的債券，目前仍未償還金額為 5,865 億美元，相較於美國高收益債券的 1.6 兆美元，規模不算小。其中 4,320 億美元為政府發行，金融、能源與公用事業分別為 770 億、350 億與 160 億美元。金融、公用事業與國家關聯度較高，而國家又與油價息息相關，只要油價維持於每桶 65 美元之上（資料來源：FRED），債券違約機率低。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/6/1。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 高油價支撐基本面，抵禦風險能力高於其他新興市場區域

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，各數值皆為 2021 年預估值，資料日期: 2021/6/1。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

根據彭博彙整各家投資機構預估，2021 年波斯灣阿拉伯國家預估政府收支 / GDP 與經常帳餘額 / GDP 比重分別為 - 4.4% 與 2.5%。與其他新興市場區域相比，財政赤字 / GDP 只比東歐的 - 3.5% 來的低，而經常帳餘額 / GDP 是各區域之冠。就算聯準會真的開始討論縮減資產購買規模，並造成熱錢流出新興市場國家，波斯灣阿拉伯國家的抵禦風險能力也高於其他新興市場區域。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

想收息又怕升息，波斯灣阿拉伯債券是好選擇

新興市場債券投資人最怕的就是美國升息造成的負面衝擊，但美國只會在國內經濟熱絡時收緊貨幣政策，而美國需求強勁通常有利於原油價格，都是原油出口國的波斯灣阿拉伯債券自然較不會受到不利影響。

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