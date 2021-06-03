〈歐盟擬徵碳稅〉台泥葡萄牙廠擁在地優勢 碳權上漲同步受惠

歐盟擬針對進口到歐盟的水泥、鋼鐵等產品課徵碳稅，不過，台泥 (1101-TW) 表示，集團有葡萄牙廠，除了有在地優勢外，手上也有多餘的碳權可出售，在歐盟課徵邊境碳稅下，將推升碳權價格向上，台泥可望成為台廠中少數受惠者。

彭博報導，未來進口到歐盟的鋼鐵、水泥、鋁、肥料甚至是電力等產品，進口商必須購買特別憑證，這項所謂的「碳邊境校正機制」目標，是要讓進口商與歐洲競爭同業，面臨相同稅制，同時達到減碳目標，歐盟執委會也預計下個月提出該方案。

台泥表示，的確有聽聞歐盟計畫推動邊境碳稅，就台泥集團的葡萄牙廠來說，因為過去產能都低於課徵規範，因此手上也有多餘碳權可出售，雖然短期沒有出售的計畫，但若未來政策推動帶動碳權價格上漲，也不排除交易可能。

此外，由於碳稅墊高銷售成本，部分廠商可能也會專銷其他地區，而台泥葡萄牙廠除了內銷 200 萬噸外，還有 100 萬噸外銷至周遭國家。

據了解，歐盟針對水泥等產業的碳牌規範，是以過去 5 年產能為基準，若超過基準規範，則需支付額外碳稅，反之，若產能低於基準，則可擁有額外碳權，並可在碳交易市場上販售予其他行業、企業。