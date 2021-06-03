碳足跡躲不掉 歐盟擬對進口鋼鐵、鋁、水泥課徵碳稅

彭博報導，歐盟執委會規劃對進口的鋼鐵、鋁和水泥課稅，和歐盟境內因新制度上路面臨新稅的業者一樣，負擔自己的碳排放成本。

歐盟再度引領全球對抗氣候變遷的行動，將推出全球前所未見的制度，對那些隨著產品一起進入歐盟的碳排放開罰，肥料、電力也不例外。知情人士透露，進口商需購買特殊的憑證，其價格與歐盟排放交易系統 (EU ETS) 掛勾。

這項機制名為「碳邊境調整機制」(Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM)，目的是確保在歐盟收緊碳排放規範之際，成員國企業和他們的競爭對手站在相同的稅制起點。本案將在 7 月 14 日公布，尚待歐盟立法機關批准。

根據草擬中的法案，歐盟打算在碳調整機制於 2026 年 1 月正式上路之前，規劃長達三年的過渡期。然而研議中的新制已讓烏克蘭、中國到印度等國家感到不安。

過去四年來隨著歐盟加強對抗氣候變遷，碳交易市場的碳排放成本已經飆升為當年的 10 倍，基準的排廢許可價格在 5 月 14 日跳漲到 56.9 歐元，創空前新高，該價格周三報 51.4 歐元。

根據草案內容，進口商若違反規定，將被處以相當於 CBAM 憑證平均價格三倍的罰款。

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