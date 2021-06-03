亞泰影像5月營收3.43億元年增3% 訂單已見到Q3

亞光集團旗下亞泰影像 (4974-TW) 第二季起進入旺季，加上疫情推升需求，今 (3) 日公布 5 月營收為 3.43 億元，月增 1.75%，年增 3.64%，亞泰影像第二季產能全滿，訂單能見度已達第三季。

亞泰影像 2021 年 1-5 月營收為 17.01 億元，年增 18.35%。

亞泰影像 2021 年預計將投資擴充深圳廠新產能，第二季起陸續投產，產能將增 10-15%，彩色感測模組年產能將提升到 3800 萬套，總經理吳淑品表示，第二季營收展望佳，目前訂單能見度已達第三季。

亞泰影像產能分布在緬甸及中國深圳，緬甸眉苗廠在多次擴充後，產能已達每月 130 萬套，今年亞泰影像產能擴充重點在中國深圳廠。

亞泰影像 2021 年首季稅後純益為 9284 萬元，季增 11.86%，年增 4.15%，每股純益為 1.28 元。

亞泰影像 2020 年營收、獲利雙創高，獲利連 5 年改寫高點，每股擬配發 3.5 元現金股利。

亞泰影像是全球第二大多功能事務機 (MFP) 彩色影像感應器 (CIS) 模組製造商，產品應用包括，MFP 、掃地機器人、醫療與驗鈔等應用。