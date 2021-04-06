亞泰影像Q1營收10.2億元年增近3成 估本季出貨續成長

亞光集團旗下亞泰影像 (4974-TW) 今 (6) 日公布 2021 年 3 月營收，達 3.73 億元，仍處單月歷史高檔，月增 59.41%，年增 21.87%，首季營收 10.2 億元，總經理吳淑品指出，目前接單量增，加上新增產能第二季陸續開出，本季營收可望超越首季。

亞泰影像 2021 年預計資本支出將達 800 萬美元 (新台幣 2.3 億元) ，較去年 500 萬美元成長 60%，預計在深圳廠擴充新產能，預計第二季起陸續完成擴充，產能將增 10-15%，彩色感測模組年產能將進一步提升到 3800 萬套。

亞泰影像 3 月營收為 3.73 億元，月增 59.41%，年增 21.87%，單季營收為 10.2 億元，季減 7.49%，年增 28.6%。

亞泰影像 2020 年營收、獲利雙創高，獲利連 5 年改寫高點，董事會通過去年盈餘，每股擬配發 3.5 元現金股利，也同創歷史新高，亞泰影像將於 6 月 10 日召開股東會。

亞泰影像整體產出量持續提升，目前產能分布在深圳及緬甸，公司積極提高 CIS 模組產能，今年完成擴產 10-15% 後，年產能將達 3800 萬套。

亞泰影像是全球第二大多功能事務機 (MFP) 彩色影像感應器 (CIS) 製造商，目前年產能 2700 萬套，產品應用包括，MFP 、掃地機器人測，其他為醫療、驗鈔等應用。