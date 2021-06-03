〈紓困4.0啟動〉經部補貼商業服務業 5-7月營收衰退一半即可申請

行政院通過紓困 4.0，經濟部次長陳正祺今 (3) 日說明相關紓困計畫，針對受疫情影響最深的商業服務業，若今年 5-7 月任一月營業額，較 2019 年同期或今年 3-4 月平均營業額衰退 5 成以上，即可申請，此外，在企業貸款方面，中小信保擔保也增加 120 億元至 870 億元。

陳正祺表示，經濟部將補貼受疫情影響的商業服務業，其中，一次性營運補貼，將以企業本國全職員工數每人 4 萬元為基礎進行，但若為因政策停業廠商，則將以全職員工數每人 1 萬元為基礎，補貼企業停業資金，並補貼員工每人 3 萬元一次性薪資補貼，同時，勞動部也將透過就安基金再加發每位員工生活補貼 1 萬元。

商業司蘇文玲補充，營業額衰退比較標準是以 2019 年為比較基期，主要是考量去年企業營收普遍衰退，有失平衡性，預估這次受惠員工數將達 100 萬人。

會展產業、貿易服務業、製造及技術服務業等則將延續舊方案，若企業今年 4-6 月任一月或同期營收減 5 成以上，將補貼企業員工薪資 4 成最多 3 個月，每個月以 2 萬元為上限，若為新申購案也將提供全職員工人數每人 1 萬元一次性營運資金。

經濟部表示，這次追加特別預算經濟部共增加 583.7 億，其中紓困經費達 432 億，包括商業服務業 427 億、會展業 2.22 億、出口保險等補助 1.3 億元及市場、夜市設施改善 2.1 億。

貸款及利息方面，經濟部也增加擔保、補貼政策，將再加碼 120 億元，把原保證專款 750 億元提升至 870 億元，整體銀行可承作金額達 8700 億元，申請條件則設定為有稅籍登記且營業額減少 15% 企業為主。

經濟部進一步表示，舊貸展延將維持舊有額度，利息補貼則以最高 1 年 0.81%，每企業上限 22 萬元；營運資金貸款最高額度為 600 萬元，利息補貼以 6 個月最高 1.845%、每企業上限 5.5 萬元；受影響事業貸款方面，中小企業額度最高 1.5 億元、非中小企業最高 5 億元，利息補貼則以最高 1 年 0.845%、每企業上限 22 萬元。

經濟部紓困作業將自下周一 (6 月 7 日) 起至 8 月 31 日開放申請，全面採取線上方式辦理，相關條件限制可至相關網站查詢，也可電洽 1988 或 02-77523522 詢問。