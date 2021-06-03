〈紓困4.0啟動〉農委會追加預算196億元 農民1萬元補貼6/4起入帳

行政院啟動紓困 4.0，農委會爭取追加紓困預算 196.6 億元，比照去年發放農漁民生活補貼、提供農業紓困貸款及利息補貼等，農委會主委陳吉仲今 (3) 日表示，農民生活補貼每人 1 萬元，預估將有 113 萬人受惠；漁民補貼則分為 3 萬元、1 萬元，估有 35 萬人受惠。農漁民資料將直接審核，於明 (4) 日起陸續匯入個人金融帳戶。

陳吉仲指出，依防疫不臨櫃申請、排富及不重複領取等原則，發放農民生活補貼每人 1 萬元，只要符合 108 年度農業以外所得未達 50 萬元的排富條件，且未請領其他機關性質相同的補貼，不論是 109 年已領取補貼者，或輔導有案參加農糧政策的農民及青年農民，皆無需提出申請，經系統比對符合資格，4 日起將陸續匯入個人金融帳戶，受惠農民約 113 萬人。

針對漁會甲類會員的漁民，108 年所得 40 萬 8000 元以下、在漁會投保勞保投保薪資 24000 元以下且加保中，每人可獲 3 萬元；108 年所得 50 萬元以下者，每人 1 萬元。

農委會表示，為避免漁民申請造成群聚，將以去年申請漁民生活補貼資料建立的資料庫直接審核，4 日將會陸續入帳；去年未申請或新加入會員，於 7 日至 21 日填妥申請表，由漁會彙整送該會漁業署審核後陸續匯入，預估將有 35 萬人受惠。

為及時協助農漁民所需紓困資金，農委會延續去年農業貸款紓困措施，舊有政策性專案農業貸款及 109 年核貸的紓困貸款均免申請，免息到年底，受惠農漁業者約 18 萬戶；今年新貸款戶免息至明年 6 月底，受惠農漁業者約 2.4 萬戶；天災貸款免息延長 1 年，約 0.3 萬戶受惠。