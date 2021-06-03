〈台北國際電腦展〉井琪：疫情提升醫療資源普及率 遠距診療應用擴大

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (3) 日表示，台灣 2026 年將邁入超高齡社會，加上疫情確實是提升醫療資源普及率很好的時間點，遠距診療應用將延伸至長期照護。

井琪今日於 2021 年台北國際電腦展發表演說，以 5G Clinical Intelligence 為題，分享遠傳在台東、新北偏鄉建置的 5G 遠距診療應用成果。

井琪表示，台灣約有 270 萬人、占總人口數 12%，住在醫療資源不足的地方，交通距離是很大的挑戰，其中，台東縣南北距離長達 173 公里，綠島、蘭嶼甚至要搭飛機或乘船才能前往醫院，在醫療資源缺乏下，山地原住民平均壽命比全國平均少 10 年。

遠傳打造 5G 遠距醫療診療平台，把台東衛生所與高雄醫學大學附設中和紀念醫院與花蓮慈濟醫院進行串接，打破醫院間 100 公里距離，台東居民能到衛生所，與遠端的專科醫師視訊看診、醫學影像即時傳輸、專科醫師即時判讀，上線至今已服務超過 2200 人。

另外，遠傳也在新北市石碇、萬里，啟用全台首個 5G 糖尿病連續式遠距醫療照護服務，井琪指出，由於糖尿病患者併發症較多，需要專科醫師診斷，新北市偏鄉民眾透過遠距診療平台，補足醫療不足問題。

井琪說，過去一年多來，遠傳累計許多遠距診療系統經驗，而疫情確實是提升醫療資源普及率很好的時間點，加上衛福部大力推動與政府法規鬆綁下，遠距診療服務有望擴展至更多偏鄉，期望未來能導入都會地區並納入健保給付。

台灣將於 2026 年邁入超高齡社會，65 歲以上人口占比將達 20.6%，井琪表示，除未來年輕人要照顧更多年長者，年長者前往醫院的困難度也增加，衍伸出長期照顧問題，因此遠傳將持續運用 5G 技術與資通訊，遠距診療應用將延伸至長期照護。