〈遠傳充電樁〉拿下全台逾百支維運標案 3年內倍數增長

隨著電動車發展，充電樁需求同步擴大，遠傳 (4904-TW) 看準商機，除攜手台廠在企業建置設備外，也搶進裝置維運與金流市場，初期已拿下全台逾百支標案，未來 2-3 年將倍數成長。

企業物聯網產品暨應用部協理張文津表示，過去充電樁製造廠不同，導致維修服務與金流系統管理出現問題，因此，遠傳以電信營運商角度出發，在既有客服、機房維運基礎下，打造充電樁整合平台。

遠傳充電樁提供四大項目，包括充電管理平台、7*24 全天候營運管理、4G-IoT 連線模組以及終端設備功能；另有兩大策略，分別為取得政府標案及攜手台廠建置新樁。

目前全台超過千座電動車充電樁，主要分布於台中、台北、新北、桃園與台南，遠傳布局以台中為主，拿下逾百支維運服務，看準未來 5 年，全台至少再建置 5-10 萬支，得標量有望再擴大。

遠傳花一年時間與台廠硬體設備進行對接整合，主要供應合作商包括台達電 (2308-TW)、起而行、華城 (1519-TW)、飛宏 (2457-TW) 等，另外大同 (2371-TW) 集團旗下精英 (2331-TW) 近期開發的智慧充電樁也列入供應商之一。

遠傳除拿下政府維運標案外，與台廠合作建置的新充電樁，則先鎖定遠東集團與高端企業客戶，如集團旗下百貨、醫院等，企業客戶如聯發科。

張文津認為，電動車里程數可達 400 公里以上，台灣戶外場地也適合建置充電樁，加上台廠硬體設備物美價廉，適合發展電動車產業，預期未來 3 年至少有 200 款電動車，充電樁維運需求勢必再擴大。