藝術統合教育 讓特殊生命展翅飛翔

文／理善國際關懷協會．林鳳

舞蹈應用可達到無限可能？身體開發可突破自身障礙？藝術角色可建立社會關係？答案是的！藝術統合對身心障礙的成長，有深刻影響及重要性，藝術統合與特教領域的連結，是透過教育活動來服務身心障礙的兒童與青少年。從身體動作出發，透過生活藝術與遊戲活動，找回自然健康的快樂生活。

身體是最珍貴的所有，藝術是最美好的表達，自然是最完整的生命。例如從活動慶典與遊行主題，把參與者帶領至自然環境，用綺麗色彩、奇趣創作、自然野樂、喜悅之心，把美好散播至廣闊的大地，進而豐盛最原始的初心。

身體開發 藝統精神

年近八十歲的林絲緞老師是藝統會創辦人，她是非常有趣的人，在民風保守的六○年代，她是台灣第一位女性模特兒，是讓藝術家攝影師創作的人體麻豆。她台灣藝術史的縮影，是台灣藝術界的國寶，舞蹈是她身上的血液與精神，她也是很多老師的老師的老師，至今仍指導身體開發與訓練課程，站在教學第一線不退步。

林老師學歷雖不高，但對自己的肢體很有自信，覺得自我身體舞動的姿勢很美妙，對新知渴求有好奇心跟學習力，當模特兒時常去旁聽藝術課程，因而嚮往學習本質，在九年模特兒生涯後引退，學習舞蹈後開啟對肢體表現有獨創思維，成為一位舞蹈家，還辦了台灣第一場個人式的獨舞，善用古典音樂當配樂，雕塑大師楊英風還幫忙做動態布幕，利用大彈性布把整個舞台佈置起來，使布幕具有雕塑感與變動感。人生體驗將藝術整合在獨舞之中，她第一次感覺藝術統合氛圍在表演裡，啟發她把這種精神延續下去，才有了藝統會。她一輩子用身體舞動、用肢體說話，為藝術統合的領域貢獻良多。

自我探索 找尋答案

藝術以開放的語言與態度，匯集包容各領域的差異性，在創作過程中尋找問題與答案。藝統會的象山教室運作兩年多，有自然山林、生態環境及功能性空間，由園療師小組帶領一群特殊同學，透過農場事務操作、各式實務經驗、工作討論來培育職場能力，是藝統會加園療中心與療癒農園的小型工作學校，讓每個特殊的生命，展開自己的翅膀瞭望廣闊的世界。

總幹事姜春年老師，原本是插畫創作家，在林絲緞老師的訓練指導下，開啟與特殊生進行藝術互動探索的工作，活動過程中孩子都很可愛，有些甚至會親老師頭髮抓頭髮咬頭髮。透過藝術進行自我探索，找尋人生問題的答案。在藝術領域中接觸兒童，深入瞭解繪本特質，運用在活動教學創作中，思索兒童議題與空間環境之關係。在繪畫舞蹈戲劇面向中，從自我探索到群體互動，從藝術創作到藝術教學，進行沉浸式的摸索，是教學相長的歷程。

藝術祭 一日美術館

2020 象山裡的朋友，山腳下的藝術祭活動，藝統會把自然環境與工作者創作做結合，首次找藝術表演者進行表演。作品呈現的一日美術館，從自然環境展現藝術市集，工作小隊與體驗農場的肢體專題等。藝統概念是從互動中了解關係，透過身體語彙聲音道具，第一步是開始認識彼此，然後再進行第二個環節，設定比較大的主題，例如玩球用拍以外，可滾球讓球在身體上旋繞，用球沾上顏料在紙上滾，除了自己玩，也跟其他人一起玩，變成是創作的一環，這些東西會刺激孩子對於這種接觸產生興趣。今年藝統會期待疫情過後，將延續象山裡的朋友，山腳下的藝術祭型態，進行十週年慶的慶祝活動。期盼藝術統合帶給更多孩子溫暖與創意，使他們的世界充滿色彩與無限可能。

(本文作者林鳳為理善協會執行長與理善學院創辦人。理財行善正向能量、致力公益傳播美好。理周集團旗下之理財周刊與理善學院，歡迎公益報導或異業合作或演講邀約。www.wips.org.tw)

▊藝統會總幹事姜春年老師 (右) 表示，希望幫助孩子們從身體動作出發，透過藝術進行自我探索。左為理善國際關懷協會執行長林鳳。

來源：《理財周刊》1084 期

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