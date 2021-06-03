航運前景仍可期 守好風控長線布局

文／理周教育學苑．方鈞

Q: 台股自疫情爆發以來，大盤經過多日努力終於站上萬七大關，其中航運股領頭功不可沒，但屢創新高的航海王卻讓投資人心驚膽戰，生怕在創高後成為最後接盤俠，因此，航運類股也成為當沖天堂，於此，航運類股還適合投資嗎？

A: 航運股去 (2020) 年下半年開始受到國際缺櫃、缺船、塞港等問題影響，運費持續上漲，幾大航運龍頭長榮、陽明、萬海等股價也屢創新高，但也讓這幾支股票變得不健康，光是當沖份額就佔了當日交易量六成以上，換言之，如果單就價量變化來看操作，參考價值極低。

在此背景下，如果投資人想要切入航運股，就必須先釐清是單純想要短線賺價差，或者是看好接下來的航運前景。

我們先就基本面來看，由於國際缺櫃、缺船等問題無法解決，再加上全球新船幾乎滿載、蘇伊士運河塞港等，下半年度開始將進入航運旺季，歐洲、美國即將迎來疫情解封，依供需來看確實有支撐股價上漲力道，依據推算航運業起碼還有一年以上榮景，所以長期投資確實是不錯標的。

唯獨可惜的是現在當沖客在個股比例太多，因此即便知道未來前景可期，受到股價巨幅波動，投資人難免心中起伏不定。就短線來看，長榮、陽明、萬海等股價沿著五日均線前進，且每次下跌後，隔日立即收紅，顯示下跌時有買盤支撐，整體來看，股價也早已脫離五月七日大盤下跌段，就籌碼角度而言，現在沒有被套牢的人，所以股價續漲力道依然持續，只要仍舊維持在五日均線以上，並沒有太大問題。

在此，也要提醒大家，不是所有航運類股都可以介入，買股只買領漲不買補漲，尤其是台灣疫情還沒有完全控制，不確定因素加重，這些補漲的航運股上方還有套牢成本存在，只要出現利空，逃殺必然出現。

整體來看，航運股長線可期，擔心追高的朋友可以等到拉回後站穩五日均線再出手，只要風控守好，即使飆股也不用擔心。

來源：《理財周刊》1084 期

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