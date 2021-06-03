〈國內疫情升溫〉竹科首設篩檢站 檢測一條龍力保供應鏈安全

本土疫情拉警報，為提升企業防疫能力，經濟部與科技部、勞動部緊急跨部會協商，在新竹科學園區佈建全台首座科學園區篩檢站，今 (3) 日上午正式啟用，採線上預約，結合快篩區、PCR 篩檢及後續安置的一條龍服務，一天可容納 80-100 件，盼降低園區內從業人員感染風險，力保高科技供應鏈安全、穩定，維持台灣高科技產業優勢。

工研院指出，竹科是台灣高科技半導體產業重鎮，近年產值均達 1 兆元以上，入區核准廠商逾 580 家，就業人數超過 15 萬人，成功帶動國內經濟成長，在世界供應鏈上占有重要地位。因應近期突發的疫情變化，為了保護科學園區供應鏈的穩定，包括台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW)、上銀 (2049-TW) 等位於竹科的科技大廠，均有意自行採購快篩試劑。

因此，經濟部責成工研院，將正壓採檢亭支援竹科社區篩檢站，除了讓採檢人員零接觸高風險者，更可協助高科技產業員工安全。

工研院指出，設立於竹科篤行路的社區篩檢站，採用最高規格的防疫措施，快篩區為組合屋型式，為醫護規劃獨立的作業空間，並採取「一條龍」防疫，若快篩呈陽性，會立刻進行 PCR 篩檢、血氧量測，並由救護車專車送至加強版防疫旅館入住等候 PCR 篩檢結果，杜絕病毒進入社區。

工研院表示，南部科學園區也是台灣高科技產業發展重鎮之一，繼竹科後，經濟部也積極協助南科與奇美醫院合作，近期將在南科設置快篩站，應用工研院研發的相關技術與正壓採檢亭，以一站解決、客製化設計，提供採檢到檢測一條龍的服務，以科技力守護我國產業供應鏈的安全穩定。