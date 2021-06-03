AMC計畫出售最多1155萬持股 警告股價已無關基本面

外媒周四 (3 日) 引述監管文件顯示，AMC 娛樂 (AMC-US) 計畫出售最多 1155 萬股的普通股，同時警告，近來股價的劇烈波動已和公司基本面無關，建議投資人保持謹慎。

根據 SEC 監管文件，AMC 表示已和 B. Riley Securities 和花旗簽訂股權分配協議，將不定時按市價出售最多 1155 萬股的 A 類普通股，籌集資金將用來償還現有債務，以及用於未來的潛在收購計畫等。

繼昨日瘋漲逾 90%，收於 62.55 美元的歷史新高後，AMC 周四 (3 日) 美股盤前一度再飆逾 20%。發布售股消息後，股價隨即回吐漲幅，截稿跌超 5%。

值得注意的是，AMC 透過監管文件表示：「近期的股價波動所反映的市場及交易動態，均與我們的基本業務、宏觀或產業基本面無關，我們不知道這種動態將持續多久。」

AMC 建議投資人抱持謹慎態度，除非準備好承擔大規模或部份損失風險，否則不要投資該公司的 A 類普通股。

受到散戶投資人的強力追捧，AMC 本周已漲近 140%，股價衝上歷史新高，本季已漲 512%，今年迄今已漲近 30 倍。