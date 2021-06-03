8/1上路 香港立法會通過上調股票印花稅至0.13%

香港特區立法會於周三 (2 日) 三讀通過「2021 年收入（印花稅）條例草案」，落實股票印花稅由 0.1% 提高至 0.13%，相關調整將於今年 8 月 1 日生效。

香港特區政府財庫局局長許正宇表示，調整港股印花稅主要是從提高政府收入，以維持穩健的公共財政角度出發。依今年 2 月底～5 月底，日均 1770 億港元的成交額金額計算，調整印花稅將每年為政府帶來額外 187 億港元收入。

許正宇重申，輕微上調印花稅不會減弱港股市場的競爭力，因為香港證券市場的競爭力是建立在健全制度，包括成熟的金融基建、優良的資產素質，以及與中國市場日趨緊密的經濟聯繫。加上香港的資金自由進出、法治和司法制度，以及與國際接軌的監管制度，都是獨特及無可取代的優勢。

許正宇指出，有香港議員擔心提高股票印花稅會增加交易成本，減少交易量，亦高出其他國際主要金融市場稅率。事實上各個市場的交易成本結構不盡相同，部分市場有向投資人徵收股利稅及資本利得稅，而香港並不收取這類稅項，因此不能直接比較不同市場的交易成本。

(圖片: AFP)

目前放眼全球股票市場，美國、日本早已取消交易印花稅，中國只徵收 0.1% 的單向印花稅、倫敦則是名目上徵收 0.5%，卻在實際交易中有豁免額。而香港現有的交易印花稅採取雙向徵收，在調升後買賣均需支付交易額的 0.13%。

業內認為在加稅後假設其他交易費用不變，總成本將增加 27%，超越倫敦成為交易費用最高的國際股票市場，使得本已疲弱的港股交易量恐進一步承受壓力，大幅削減香港作為國際金融中心的競爭力。

