中國5月財新服務業PMI降至55.1 不如預期

周四 (3 日) 財新公布中國 5 月服務業 PMI 55.1，預期 56.2，前期 56.3，連續 13 個月位於擴張區間，服務業仍保持偏高的景氣環境。5 月財新綜合 PMI 53.8，前期 54.7。

資料來源: 財新網

財新指出中國服務業供給、需求連續 13 個月保持擴張，擴張速度較前一個月略為減緩，但仍處於較佳的景氣環境。支撐 5 月經營活動擴張的因素是銷售持續成長。

根據調查樣本企業反映，中國成功遏制疫情，客戶需求繼續復甦；同時，還有企業提到新產品問世促進銷售。

但新冠疫情在全球其它地區捲土重來，使新增出口業務受挫，服務業海外訂單由升轉降，5 月服務業新出口訂單指數重新回到衰退區間。受訪企業表示，海外疫情負面影響仍不可忽視。

市場供需暢旺，促進就業穩定增加，5 月服務業就業指數較前一個月略為下滑，不過仍處擴張區間。就業的擴張不足以因應需求的增加，5 月服務業積壓工作指數升至擴張區間。

5 月服務業的成本壓力持續擴大，企業反映，原物料、能源、用工和運輸等費用皆上漲，且漲幅明顯，服務業投入價格指數刷新 2020 年 11 月後新高。為減緩成本上漲壓力，服務業 5 月繼續調漲收費，且幅度為今年以來最大。受上述因素綜合影響，5 月服務業投入價格指數和收費價格指數雙雙升至今年高點，前者漲幅更大。

市場樂觀情緒持續，5 月服務業經營預期指數仍遠高於榮枯線，業界的信心普遍與海內外需求預期轉強、以及新品發布有關。不過，也有企業擔心全球經濟未知何時才能從疫情中恢復，整體樂觀度因此降至四個月低點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，通膨是未來企業關注重點，5 月份製造業和服務業的成本和產品報價均上漲。而面對原材料價格漲勢，部分企業開始囤貨，部分企業則面臨原物料短缺的困境，供應鏈明顯受到衝擊。

