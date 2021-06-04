歐盟擴大安全旅行國家名單 有條件納入中國

歐盟於當地時間周四 (3 日) 公佈最新的「安全旅行國家名單」，除原本的澳洲、新加坡等 7 國之外，再新增日本和中國。不過開放中國旅客是需要以互惠為原則才會開放，意即中國也要對歐盟開放才會生效。

歐盟各成員國官員在布魯塞爾舉行的會議上同意日本和以「互惠前提下」的中國納入該名單。之前該名單包含澳洲、以色列、紐西蘭、盧安達、新加坡、韓國和泰國。

該名單被稱為「白名單」，被列入的國家旅客可因「非必要旅行」進入歐盟國家，例如旅遊。

而歐盟最新的「安全旅行國家名單」，美國和英國仍未現身在名單內，這意味著來自這兩個國家的遊客仍需遵守歐盟國家的檢疫要求。

(圖片: AFP)

歐盟表示，自 3 日起建議成員國逐步取消對上述安全名單國家的公民邊境旅遊限制。但各成員國仍有邊境管制的權力，有些成員國可能並非一次到位而是逐步取消旅行限制。

除了白名單內的國家外，歐盟 5 月初也建議成員國開放「非必要旅行」時考慮疫苗接種情況，即接受入境前 14 天已經完成接種歐盟所核准疫苗的遊客。而西班牙五月底就宣布取消對中國、韓國、英國等 10 個非歐盟國家的旅遊限制。

不過中國外交部發言人趙立堅於五月底曾表示，目前全球新冠肺炎疫情形勢依然十分嚴峻。以維護人員健康安全角度觀點來看，中國仍建議中國公民盡量避免不必要的跨境旅遊。

