智利傳AZ疫苗血栓案 當局喊停第二劑施打並提高年齡限制

智利當局周四（3 日）表示，一名 31 歲男子在接種阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）疫苗後出現血栓情形，將把 AZ 疫苗接種的最低年齡限制從 18 歲提高至 45 歲，並暫停第二劑 AZ 疫苗接種，直到調查完成。

智利衛生部表示，將把接種疫苗年齡限制提高至 45 歲，並暫停所有第二劑疫苗接種，表示這是「預防和主動措施」，後續接種情形需等衛生監管機構進一步調查。阿斯特捷利康對此並未回應。

雖然 AZ 疫苗已在全球數十個國家獲准使用，但在美國並未獲得批准，主因是 AZ 疫苗在接種後頻頻傳出罕見且致命的血栓症狀案例，因此受到越來越多審查。

智利 4 月起展開 AZ 疫苗接種計畫。該國目前已有 808 萬人完成新冠疫苗接種，占總人口的 42.6%，施打疫苗總劑數約 1,890 萬劑，接種率在全球名列前茅。

不過智利研究人員在今年 4 月曾表示，阿斯特捷利康在智利進行的 2,200 名臨床試驗中，並未發現血栓情形。

除此之外，智利衛生部在同日也獲報，有 30 人接種中國的單劑康希諾（Cansino Biologics）的新冠疫苗後出現疲勞症狀，另有 3 名在接種後昏厥。

公共衛生官員 Paula Daza 表示，到目前為止智利已施打共 5.6 萬劑的康希諾疫苗，而獲報出現「輕微」副作用的接種者都已在家休養，目前狀況良好。