航空業憂復甦腳步緩慢 籲G7變通鬆綁旅遊限制

航空業憂心防疫限制阻礙復甦腳步，周三（2 日）呼籲七大工業國集團（G7）以數據、人工智慧 (AI) 與風險分析為依據，採取其他變通措施，取代新冠疫情的旅遊限制。

國際航空運輸協會（IATA）負責人 Willie Walsh 在一場線上會議中表示，各國應讓航空公司與乘客依健康數據來評估旅遊風險，並說隨著疫苗接種率上升，看好歐洲在今年下半年有望恢復正常旅遊。

Walsh 也力促各國政府加快行動，協助恢復航空旅行，他說：「有了合理的檢測與篩檢方法，就能安全開放邊境，重獲旅行自由。」

G7 各國財長將於 6 月 4 日至 5 日在倫敦舉行會議，各國領袖峰會則將於 6 月 11 日至 13 日登場。G7 成員包括英國、美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本。

航空公司受各國邊境封鎖 15 個月影響而元氣大傷，再加上各種限制抑制夏季旅遊旺季人潮，航空業的復甦之路可能比預期的慢。此外，變種新冠病毒的超強傳染力，也恐讓重新開放計畫放緩。

Walsh 援引英國國民健保署（NHS）數據指出，今年 2 月至 5 月進行的 365,895 項檢測中，測得陽性率為 2.2%，剔除高風險的紅色警戒國家後，陽性率僅剩 1.46%，顯示旅客感染新冠疫情機率並不高，而且也能更進一步降低此數據。

Walsh 也特別指出，希臘目前正使用測試數據與 AI 監控疫情風險，基本上也已經向國外遊客開放入境旅遊。

不過倫敦衛生與熱帶醫學院（LSHTM）教授 David Heymann 表示，讓政府感到不安的是變種病毒，而目前還沒有任何疫苗能與之對抗。不管在任何數據模組的演算下，變種病毒才是政府關切重點。