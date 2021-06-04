又在炒幣？馬斯克捧完狗狗幣暗示和比特幣分手

特斯拉執行長馬斯克周四 (3 日) 在推特貼出哭泣的表情符號，似乎意指和比特幣「分手」，比特幣價格轉跌，下挫 3.4% 至 37,790 美元，而他前一日才剛發推文，慶祝 Coinbase Pro 開放狗狗幣交易。

經過驚滔駭浪的 5 月之後，加密貨幣本周走勢相對平穩，比特幣本周目前仍累計上漲 6.3%，周線有望收紅。

馬斯克在推特上貼出心碎的表情符號，並附上比特幣標籤 (#bitcoin)，似乎暗示將和比特幣分手。

取自馬斯克推特

而他周四才剛發推文慶祝狗狗幣在 Coinbase Pro 上線，讓狗狗幣聞訊大漲 36%。在該則推文中，馬斯克轉推去年 7 月自己分享的圖片，圖中寫著「狗狗幣標準的標準將席捲全球金融體系」，並在敘述文字部分寫上「這是不可避免的」(It’s inevitable)。

馬斯克發言經常撼動幣圈，他 5 月初以耗用太多能源為由改弦易轍，宣布停止接受比特幣購車，導致比特幣在短短幾周暴跌 40%，同月下旬又在推特上透露和挖礦機業者討論永續性，帶動比特幣在內的加密貨幣價格回升。

馬斯克的行為已促使一些加密貨幣投資人喊話，希望他不要再頻繁推文。他在推特的聲譽也降到新低，雅虎財經引述網路聲量追蹤公司 Awario 的資料顯示，網友對馬斯特推文的正負面情緒指標在 5 月觸及新低，幾乎和宣布停止比特幣支付後的價格暴跌走勢同步，遠低於 1 月的水準。