近9成新鮮人搶就業 預估待業期96天創8年新高

進入 6 月畢業季，國內深陷疫情陰霾，根據求職網站調查，今年仍有近 9 成應屆畢業或退伍的新鮮人想先找工作，其中 62% 已付諸行動，顯示新鮮人恐慌情緒升溫，積極展開求職，甚至有近 2 成的人已獲企業錄取。不過，今年新鮮人平均估計要花 96 天才能順利找到工作，較去年同期整整多出 15 天，創 8 年新高。

今年本土疫情嚴峻，企業紛紛採行遠距面試的防疫模式。yes123 求職網調查指出，應屆畢業或退伍的新鮮人中，有 87.3% 想先找工作，代表要繼續進修的也占了 12.7%，雖然高於去年的 84.1%，但明顯低於疫情前 2019 年的 98%，為九年來次低水準。

以選擇先就業者來看，根據統計，有 62.7% 的新鮮人透露，已經開始找工作了，比例高於去年的 60.3%，也多過前年的 59.3%，顯見疫情帶來的負面經濟效應，讓畢業生增加憂患意識，積極啟動求職計畫。

在這群求職起跑者當中，甚至已有 19.6% 的人透露，有獲得企業錄取，算是目前最幸運的一群「職場菜鳥」，也略高於去年的 18.3%；但對照之前同期錄取比例，明顯低於前年的 25.9% 以及 2018 年的 25.7%。

yes123 求職網發言人楊宗斌指出，社會新鮮人要有高度危機感，超前佈署求職進度，提早在正式畢業前投遞履歷，嘗試應徵更多家心儀的企業，否則以 5 月底前的錄取約為 2 成來看，低於過去水準，就業市場大環境確實「疫常」險峻。

新鮮人估計自己要費多少時間才能找到工作呢？據統計，今年平均值則落在 3.2 個月，約為 96 天，比起去年的 2.7 個月 (81 天)，又多出 15 天，無奈受到疫情衝擊，新鮮人的「預估待業期」創下 8 年新高。

從新鮮人最想進入的行業來看，第一名為科技資訊業，占比達 32.2%；近來受疫情影響最大的餐飲住宿與休閒旅遊居次，比率達 29.2%；金融保險與會計統計第三，占比 28.2%；第四及第五名分別為批發零售與貿易、一般服務業 (不含餐宿休旅)。

楊宗斌表示，在熱門行業部份，呈現求職「M 型化」，有些新鮮人偏好較高起薪的科技與金融業；有些則偏好學歷、主修門檻較低的服務業，不過，內需產業的職缺恐受疫情衝擊較大，企業招募動作變保守。