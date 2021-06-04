新藥協會理事長：不應阻擋國際疫苗來台 僅需釐清四大項目

首任疾管局局長、台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁今 (4) 日表示，近期許多民間、企業接洽國際疫苗來台，政府不應基於法規，阻擋已取得認證的新冠疫苗進口，建議可釐清 4 個項目，包括疫苗來源、數量、交貨時間與目的。

新冠疫苗自購問題爭議不斷，指揮中心日前表示，疫情期間太多掮客買空賣空，需要有原廠授權才能進一步討論，對此，張鴻仁同意指揮中心論點，不過應先相信業界可取得疫苗，政府不要怕麻煩後續可釐清 4 大要點，分別為什麼疫苗、疫苗有多少劑、何時可交貨，以及要捐增或銷售。

張鴻仁強調，法規不應阻擋已取得認證的疫苗進口，再者，原廠認證是為了確保疫苗品質和真實性，因此，拿的到疫苗才是重點，進口程序不是問題。

張鴻仁表示，原廠認證也就是檢驗合格成績書 (Certificate of analysis)，其中包含藥廠廠牌、疫苗種類與批次、數量、有效期限，以及出廠時的檢驗項目與檢驗結果，以證明此批產品沒有假貨和品質問題。

產品責任方面，張鴻仁表示，台灣 20 多年前採用德國無過失賠償制，建立疫苗傷害救濟制度，只要確定有傷害就會賠償，民眾無須透過冗長訴訟去求償。