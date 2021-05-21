〈國內疫情升溫〉生策會提三大策略 減緩醫護壓力

生策會今 (21) 日提出三大防疫因應策略，包括整合核酸檢測篩檢站、盤點所需物資以及讓大眾查詢國內防疫科技產品，減緩減緩醫護壓力、減少國人恐慌。

生策會表示，隨著疫情擴散與確診數驟增，推動高效率篩檢及阻斷傳播途徑，為當前遏止疫情擴散的首要任務。不過，目前抗原與抗體快篩面臨偽陽性與偽陰性的問題，最終仍需採用核酸檢測 PCR。

生策會指出，過去核酸檢測過程耗時、增加醫院負荷，但近期技術不斷創新，如導入 AI 能在 5 分鐘內，從唾液檢測病毒，再者，國內已有核酸快速檢測科技與高通量量能，後續能建置可移動式大量、快速、精準核酸檢測 (PCR)，最好於 1 小時內完成檢測，優先設置於疫情需要地和出入境，阻絕下一波可能的境外移入感染。

生策會認為，需盤點當前醫療最迫切與缺乏的物資，並公告與動員業界配合供給，包括裝備、快篩與 PCR 試劑等篩檢產品；N95 口罩、護目鏡、防水防護衣與全套隔離衣等紅區裝備，以及輕症者在家遠距醫療所需的生理監測設備。

生策會表示，自去年疫情爆發以來，國內各研究機構與企業積極投入開發防疫科技產品，政府也投入龐大經費與補助，加速研發步伐，為避免大眾資訊落差，除 TFDA(衛福部食藥署) 公告的醫材專案緊急授權項目外，建議彙整相關防疫藥品、疫苗等研發進度與上市狀況，以利大眾查詢與了解。