大田5月營收7.1億元年增1.88倍 創同期新高

全球各地高爾夫球場擊球人數大增，帶動國際品牌球具商積極追單，大田 (8924-TW) 營運不淡，今 (4) 日公布 5 月營收達 7.1 億元，創歷年 5 月最佳，月增 11.68%，年增 1.88 倍。

大田累計前 5 月營收 27.68 億元，年增 1.13 倍； 大田第二季訂單量滿載，產線製程已安排到 8 月之後。

大田今年第一季稅後純益 3.25 億元，年增 8.16 倍，每股純益 3.88 元，第二季營收將大幅超越第一季。

大田主管指出，目前大田生產及良率穩定，並具備研發實力，開發高品質、具附加價值的產品，其中江西大田高爾夫生產基地生產自動化順利，並已規劃江西贛州設立的新生產線，再擴充 40% 產能因應，因此啟動新一波擴產計劃，大田估，2021 年的資本將超越去年的 1.2 億元。

大田 2021 年除持續進行生產自動化擴充，並將在原廠區興建 2 棟 5 層樓新廠房，預估明年完成後，江西贛州總體產能將提升 40%。

依大田財報顯示，2020 年資本支出 1.2 億元，今年在啟動贛州廠擴產及原生產設備自動化需求下，全年資本支出將高於去年。

大田 2020 年稅後純益 5.45 億元，年增 11.84%，每股純益為 6.5 元，每股將配 5 元現金股利，盈餘配發率達 76.92%，預計 6 月 22 日為除息交易日， 7 月 9 日發放。

大田主要客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成。