〈美股早盤〉非農報告改善但遜預期 四大指數高開 那指漲超1%

遜於預期的非農就業報告，緩解市場對於經濟過熱，以及聯準會 (Fed) 提前收緊政策的擔憂，美股主要指數周五 (4 日) 開高。截稿前，道瓊工業指數漲近 120 點或 0.34％，那斯達克綜合指數漲近 1％，標普 500 指數漲 0.55%，費半漲 1.5％。

考慮到 Fed 將就業市場視為是否繼續提供政策支持的關鍵指標之一，可能影響未來政策討論，進而導致股市波動，因此投資人相當關注本次非農就業報告。

繼 4 月意外僅小幅增長後，美國 5 月非農就業新增 55.9 萬人，但仍遜於預期，失業率則自 6.1% 降至 5.8%。

報告發布後，10 年期美債殖利率小幅下滑，截稿前報 1.603％，扭轉近月來因通膨預期升溫，導致美債殖利率上揚的趨勢。

截稿前，FAANG 尖牙股集體上揚，臉書 (FB-US) 漲 0.6%，蘋果 (AAPL-US) 漲 1.1%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.8%，Netflix(NFLX-US) 漲 0.9%，Alphabet(GOOGL-US) 漲 1.4%。

另外，本周漲勢瘋狂的迷因股則稍作喘息，AMC(AMC-US) 周五開盤由跌轉升，截稿前漲 4.5%，黑莓 (BB-US) 和 Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 分別跌 3% 和 1.1%，GameStop(GME-US) 則漲 1.3%，交易波動性已較緩和，但有分析人士警告，由散戶投資人號召的交易趨勢仍將延續。

截至台北時間周五 (4 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 118.69 點或 0.34%，暫報 34695.73 點

那斯達克綜合指數上漲 134.40 點或 0.99%，暫報 13748.03 點

標普 500 指數上漲 23.00 點或 0.55%，暫報 4215.85 點

費半上漲 47.31 點或 1.51%，暫報 3186.50 點

台積電 ADR 上漲 1.50% 至每股 118.57 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.603%

紐約輕原油上漲 1.34% 至每桶 69.73 美元

布蘭特原油上漲 1.16% 至每桶 72.14 美元

黃金上漲 0.91% 至每盎司 1890.30 美元

美元指數下跌 0.39% 至 90.145 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

DocuSign(DOCU-US) 早盤上漲 9.81％，至 213.86 美元。

雲端電子簽名平台 DocuSign 周四盤後公布 2022 會計年度 Q1 財報，營收年增 58%，至 4.7 億美元，EPS 報 44 美分，雙雙優於華爾街預期，隨著越來越多企業採用電子簽名技術，DocuSign 給出優於預期的 Q2 和全年營收財測。

博通 (AVGO-US) 早盤上漲 1.42％，至 471.42 美元。

博通周四盤後公布 2021 會計年度 Q2 財報，淨營收年增 15%，至 66.1 億美元，調整後 EPS 報 6.62 美元，均優於預期，預計在網路服務供應商和雲端需求支撐下，Q3 將延續成長態勢。

Lululemon(LULU-US) 早盤上漲 3.26％，至 327.72 美元。

運動服飾供應商 Lululemon 公布 2021 會計年度 Q1 營收、獲利均勝預期，除電商銷售增長外，隨著疫情趨緩帶動客戶回流實體門市，Lululemon 給出樂觀的 Q2 和全年財測。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月非農就業新增 55.9 萬人，預期增加 66.3 萬人，前值自 26.6 萬人上調至 27.8 萬人

美國 5 月失業率報 5.8％，預期 5.9%，前值 6.1%

美國 5 月平均每週工時報 34.9 小時，預期 34.9 小時，前值 35.0 小時

美國 5 月平均每小時薪資年增率報 1.98％，預期 1.6%，前值 0.3%

美國 5 月平均每小時薪資月增率報 0.5％，預期 0.2%，前值 0.7%

美國 5 月勞動參與率報 61.6％，前值 61.7%

美國非農就業連續 2 個月遜於市場預期 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:00 將公布美國 4 月工廠訂單月增率，預期 0.5%，前值 1.1%

台北時間 22:00 將公布美國 4 月耐用品訂單月增率終值，預期 0.8%，前值 - 1.3%

華爾街分析：

摩根大通 (J.P. Morgan) 全球市場策略師 Mike Bell 表示，對於持久的通膨壓力來說，強勁的就業報告會是有利的訊息，使勞動力市場更趨緊縮，在此環境下，市場會認為 Fed 必須開始收緊貨幣政策。

RSM 首席經濟學家 Joseph Brusuelas 認為，經濟步調即將從復甦轉向擴張，並稱 Fed 官員逐步向市場釋放信號，考慮放緩購債步伐或改變資產購買結構為適當決定。

Brusuelas 預計，最快在 8 月的全球央行年會或是 9 月的政策會議，能得到 Fed 更明確前瞻展望。