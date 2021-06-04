【富蘭克林華美】台股震盪整理，持續關注疫苗和疫情

摘要: 由於國際疫苗加速引入，短線台股維持震盪整理格局，可持續觀察疫情與疫苗施打措施，建議分批逢低布局，並留意風險。

受到疫苗可望加速引進帶動投資信心回升，一連三天指數越墊越高，週五觸及前波起跌點，賣壓出籠終場收黑 98.75 點或 - 0.57%，收在 17,147.41 點 (證交所，截 6/4 收盤)，成交量 4,376.27 億 (台幣)，周線收紅。富蘭克林華美投信認為，由於國際疫苗加速引入，短線台股維持震盪整理格局，可持續觀察疫情與疫苗施打，建議分批、逢低布局，並留意風險。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，由於國際上推動環保” 減碳排” 政策，近期傳產類股受惠原物料報價上揚，表現較強勁，主因中國、美國與歐陸持續推動減碳節能，期能降低環境污染，與對天然資源危害；也由於限制企業碳排量，加上中國企業推動碳中和，不得不減少鍋爐與燃油煤碳使用量，也降低生產耗能，並改採電力或太陽能生產，生產成本價格上揚，也轉嫁下游相關廠商，故有利傳統產業如塑化、造紙、紡織、化學等短期表現。

由於全球關注碳排量，加上美國拜登總統也力推電動汽車，預計將公部門的公務車都換為電動汽車，這部分也讓電動車大廠特斯拉成為減碳排 ESG 優良企業之一員。

周書玄表示，搭配全球環保概念之 3R 指「Reduce、Reuse、Recycle」 (減量、重複使用及回收利用) 等各類企業，中長期趨勢使然，相關產業皆有表現機會，故將持續看好環保與節能減碳、風力發電、太陽能等企業，若有施行種樹、減碳及再生能源等規劃執行，企業也能獲得碳排放賣權，有利財務槓桿操作。

而針對台股的投資策略，周書玄表示，投資方向不改變，仍以電子為輔、傳產類為主。其中，電子看好半導體、晶圓代工、ABF 載版、電子零組件等，傳產類股則看好: 鋼鐵、航運、戶外休閒 (運動器材) 等類股，另外，由於中國大陸在十四五規劃條文中，有部分對於碳中和與降低碳排量的著墨比重高，因此也看好這類環保節能、風力發電等有表現的機會。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，短線因為疫情與疫苗狀況不確定性仍存在，大盤仍為震盪整理格局，加上台灣疫情仍未真正趨緩的影響，短期內大盤股價指數到 1 萬 7 千點上，將有一批散戶與法人賣壓，預料近期盤勢仍以區間整理為主，後勢表現則端看台灣取得疫苗後的施打率和每日確診疫情狀況變化，建議可持續觀察疫情的影響。

總結以上，富蘭克林華美投信建議，短線操作應留意分散風險，大盤仍以震盪與個股表現為主，指數區間震盪整理；何時才能挑戰前波高點，需再等電子族群率先出現領漲或第三季財報表現較強勁的類股。這段期間應多留意風險，台灣疫情是否能控制下來，也影響後續經濟表現，不妨多留意逢低布局，或可利用台股基金做定期 (不) 定額，持續中長期投資。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

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