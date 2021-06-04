亞洲、歐美疫情不同調 投資可鎖定新興市場搶收益

近期亞洲疫情雖升溫，但歐美疫情趨緩並走向解封，全球各地不同的經濟復甦力道下，預估各國央行仍將延展寬鬆環境，在此情境下，投資配置需要如何調整成為重要課題，凱基投信分析，投資人追求收益的需求不變，因此高收益債市仍有資金靠攏行情，但各類債券種類的布局比重也會影響收益空間，目前評估新興市場的長線收益機會浮現。

凱基全球 ESG 永續高收益債券基金經理人劉書銘表示，目前新興市場企業債具有較高的投資效率，除了新興國家持續加入新創或永續企業機制的行列外，相對可仰賴其較低的波動度，持續參與高收益債市的投資機會。

根據彭博統計，以往投資人偏好的美國高收益公司債的收益率達 4.11%，相對優於歐洲高收債的 2.67%，但觀察新興市場高收益企業債的收益率達 5.34%，更優於美國地區。

劉書銘指出，依照過去經驗，高收益債可望抵禦公債殖利率上升、通膨等干擾因素，隨著各國大規模財政刺激下，經濟與基本面展望恢復正向，加上各國陸續接種疫苗的進度，未來經濟復甦程度長線可望優於預期，更有助增添高收益債的收益空間。

聯邦双囍新興亞洲債券基金經理人郭明玉也指出，在各國政府積極推動政策刺激經濟之下，新興市場如中國、印度、印尼等亞洲國家基本面與財政體質已日益改善，有助於緩解外部環境變動所造成的波動，除此之外，新興亞洲後市表現仍未看淡，主因在於現階段評價面具備吸引力，加上積極的經濟政策吸引市場資金，有利於新興亞債中長期佈局。

郭明玉認為亞洲新興市場與成熟市場的成長差距重新拉大，且相對於成熟市場債券，亞洲新興市場債之債息較高，更受到投資人追捧，且現階段新興市場資產仍相對便宜，未來也有望因經濟持續復甦收斂利差而獲得市場資金青睞。在新興亞洲國家政策逐漸改革與經濟環境轉好之下，預估金融、能源、工業產業將可受惠。

不過，金融市場歷經疫情衝擊，投資人更希望在投資債券產品時，具備檢視產品的機制，劉書銘提出，現階段寬鬆環境有利資金青睞高收益債，但仍不可忽視企業違約風險，建議佈局投資組合時，多加採納具備 ESG 永續投資策略的商品，可望針對企業財務體質較不穩健、資訊揭示較不透明的高收益債加強檢視，有助降低潛在違約風險，也較能兼顧投資效能。

凱基全球 ESG 永續高收益債券基金目前分散佈局全球高收益債券，且為了提高基金收益能力，佈局新興國家的比重達 6 成、成熟國家約 3 成，以利追求新興市場的長線收益機會。劉書銘也說明，未來疫苗施打有助經濟正常化、寬鬆貨幣政策延續至經濟全面好轉，可望為企業催化獲利成長動能素，預計高收益債市持續正向發展。