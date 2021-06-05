對美團調查仍未結束之際 創辦人王興捐出價值23億美元股票

在北京政府整頓中國網路科技業之際，中國外賣巨頭美團創辦人王興將價值 23 億美元的股份，已捐給了自己名下的慈善基金會，加入了回饋社會的網路巨頭億萬富豪之列。

美團在一份文件中表示，美團董事長兼執行長王興已向基金會轉讓了 5730 萬股股票，這大約是王興持股總量的十分之一，根據最新收盤價計算價值 176 億港幣 (約合 227 億美元)。

目前美團正在接受中國反托拉斯監管機構的調查，自 2021 上半年以來，中國政府展開了廣泛的網路行業整頓，旨在抑制阿里巴巴集團和騰訊控股等網路巨頭的強大影響力。

先前 4 月份時，騰訊創始人馬化騰也承諾向社會事業投入 77 億美元，呼應中國國家主席習近平的政策重點。

王興的所捐之資金將投入教育和科學領域，同樣呼應了中國加快科技創新的優先事項，而王興這意外之舉，正值外界對王興的命運有頗多猜測之際，因為王興之前在網路上發出了一篇有關秦朝焚書坑儒的經典古詩，被許多人解讀為影射北京當局，而王興幾天後將該文刪除，並澄清說他指的是公司競爭對手。

美團在聲明中說，此次股權轉換屬於王興個人出於公益目的所做的資產規劃，不會美團發展有任何影響。

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