螞蟻消費金融公司獲批開業 6個月內須完成小貸業務整改

周四 (3 日) 中國銀保監官網釋出公告，重慶監管局已批准重慶螞蟻消費金融有限公司開業，並要求於開業 6 個月內完成小貸業務「花唄」、「借唄」整改作業。

公告文件指出，螞蟻消費金融公司註冊資本 80 億人民幣，其中，螞蟻科技集團股份有限公司出資 40 億人民幣，佔公司註冊資本 50%，南洋商業銀行出資 12.008 億人民幣，佔比 15.01%，國泰世華銀行出資 8 億人民幣，佔比 10%，寧德時代出資近 6.5 億人民幣，佔比 8%。

此外，北京千方科技出資 5.608 億人民幣，佔比 7.01%，中國華融資產管理和江蘇魚躍醫療設備分別出資 3.992 億人民幣，佔比均為 4.99%。

螞蟻消費金融公司將由黃浩擔任董事長，陳懷晟擔任總經理。

中國銀保監要求，作為持牌金融機構，螞蟻消金公司應依法接受監管，包含嚴格按照規定的出資比例、集中度和限額等經營規則，開展互聯網貸款業務，嚴格依規披露貸款主體、貸款條件、實際年利率、年化綜合資金成本、還本付息安排、逾期清收、諮詢投訴渠道和違約責任等基本信息，以保障客戶知情權和自主選擇權。

開業後，螞蟻消金公司可經營人民幣業務包含：發放個人消費貸款、接受股東境內子公司和境內股東存款、向境內金融機構借款、發行金融債券、境內同業拆借、消金相關諮詢及代理業務、代理銷售與消費貸款相關的保險產品，以及固定收益證券投資業務等。

今年 4 月中旬，中國監管部門曾要求螞蟻糾正支付業務的不正當競爭行為，包含斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等金融產品的不當連接，對此，中國銀保監非銀部負責人表示，螞蟻消金公司將按整改要求，於開業 6 個月內完成「花唄」、「借唄」的品牌整改工作。

待完成後，「花唄」和「借唄」將成為螞蟻消金公司的專屬消費信貸產品，其他金融機構憑藉螞蟻集團提供數據所發放的消費信貸，將不再標掛「花唄」或「借唄」名稱。