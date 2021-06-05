〈能源盤後〉需求前景樂觀推升油價 WTI原油本週漲5%

週五 (4 日) 交易，對原油需求的樂觀預期推動原油期貨價格上漲，本週 WTI 原油期貨價格上漲 5%。

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Dickson 表示，「雖然並非全球所有國家都處於全面復甦模式，但目前似乎沒有任何問題能夠扭轉夏季需求強勁帶來的看漲動能。這不僅靠夏季需求，也包括疫苗接種工作推展，以及政府大動作說服大眾接種的成果。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 81 美分或近 1.2%，收每桶 69.62 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 58 美分或近 0.8%，收每桶 71.89 美元。盤中高點達 72.17 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油價格本週上漲 5%，為最近月契約自 2018 年 10 月 17 日以降最高收盤價。Brent 原油價格週線上升 4.6%，登 2019 年 5 月 21 日以來最高收盤價。

德國商銀分析報告指出，「跡象清楚顯示，需求正紮實復甦，有利油價。」

OPEC + 和 IEA 也預期石油需求進一步復甦，IEA 目前認為需求一年後就會返回疫情危機前的水準，改變了先前預計要到 2023 年才能返回疫情危機前水準的看法。

德國商銀分析師寫道，「如果 OPEC+ 7 月後不再進一步增加供應量，石油市場下半年可能會明顯收緊。」

OPEC + 本週稍早同意按時間表進行，亦即持續放寬產量限制至 7 月底，將逐步讓約莫 200 萬桶石油返回市場。

Schneider Electric 全球研究與分析經理 Robbie Fraser 在其市場更新報告中指出，OPEC + 成員「沒興趣加速放寬產量限制。」

「但隨著油價超過 70 美元水準越來越多，該策略可能會受到越來越多的內部審查，俄國已經準備在下半年推動更進一步增產。」

與此同時，伊朗與世界強權間關於恢復 2015 年核協的談判延宕，該協議若達成，伊朗可望獲美解除制裁，從而讓石油供應量返回全球市場。

據路透社報導，美國國務院發言人週四表示，美國預期與伊朗進行第六輪間接談判。

Rystad 的 Dickson 表示，「一些石油交易商認為，伊朗恢復供應量將抵銷夏季需求的上升，但如今談判延宕，這對石油多頭來說又是一大助力。」

「如今市場上的強勁油價是合理的，且可能會停留在這價位水準至少到夏季中期為止，也就是 7 月，為目前 OPEC + 共識屆期之際。至於 7 月過後的光景就是大眾的臆測，絕大部分取決於 OPEC + 下回會議所制定出來的新政策。」OPEC + 下回會議將於 7 月 1 日召開。

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