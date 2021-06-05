5月非農數據穩健回升 「金髮女孩」來了？

週五 (4 日) 美國 5 月非農就業數據達近 56 萬人，呈現穩健回升狀態，華爾街分析師認為，這像極了「金髮女孩經濟」。

美國勞工部統計局週五 (4 日) 公布最新報告，5 月非農新增就業近 56 萬人，雖較前值回升，仍遜於市場預期。5 月美國失業率降至 5.8%，優於預期。

Allianz investment Management 資深投資策略師 Charlie Ripley 表示，雖然就業人數增長相對於預期而言有些溫和，但好消息是，該數據已從上月反彈，顯示經濟確實正朝正確方向發展。

E-Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示，這幾乎是一個金髮女孩式的場景，不會冷到引發對經濟疲弱的擔憂，也不會過於過熱到觸發聯準會加速行動。

「金髮女孩經濟」這項說法源自美國童話故事《三隻熊的故事》，故事裡的金髮女孩吃了熊爸爸、熊媽媽和小熊的粥，最喜歡小熊「不冷不熱」的那一碗。經濟也是如此，景氣冷颼颼或者熱過頭都會讓投資人擔憂，而經濟情勢溫和中庸，像極了那碗美味的粥。

然而，有別於聯準會 (Fed) 官員預期高通膨將是暫時性的，Mike Loewengart 警告，市場仍面臨通膨壓力的威脅。

Mike Loewengart 稱：「現在要做的就是好好生活，企業到處都在徵人，不得不以更高的薪資吸引應試者填補職缺。美國長期以來處於 0 到 2% 的通膨世界可能早已結束了。」

美國 5 月平均時薪上漲 15 美分，即 0.5%，至每小時 30.33 美元。而另一個備受關注的指標美國 5 月勞動參與率下滑至 61.6%，低於 2020 年 2 月的 63.3%。

Allianz investment Management 高級投資策略師 Charlie Ripley 指出，薪資通脹正在悄悄影響就業市場，隨著勞動力參與率下降，看來雇主可能需要提供更多的激勵措施，以吸引求職者前來填補職缺。